Los de Puigdemont exigen blindar la ley ante «los golpistas de la toga» El expresident catalán achaca al «Sistema Madrid» que el PSOE no haya cedido, mientras ERC acusa a los junteros de no pensar en el beneficio de la mayoría de afectados

Martes, 30 de enero 2024, 16:27 | Actualizado 23:38h.

Junts llevaba días advirtiendo de que no es ni socio ni tampoco aliado del Gobierno. Primero amagó con el puñetazo en la mesa en la ... votación de los primeros decretos ley de la legislatura hace dos semanas y este martes votó en contra de la ley de amnistía que tanto reclama. Primer revolcón al Gobierno. Los junteros exigen que la norma también amnistíe los delitos de terrorismo y traición al Estado, es decir, que si Carles Puigdemont es procesado por sus presuntos contactos con el entorno del líder ruso Vladimir Putin no quede excluido de las medidas de gracia. Los posconvergentes argumentaron que la ley debe ser integral y no dejar a ningún secesionista tirado. Aseguraron además que no acordaron una ley selectiva y en diferido. «Parar la represión a medias no es frenarla», afirmó Míriam Nogueras, su portavoz en el Congreso.

Una sentencia que corroboró después, en un largo mensaje en la red social X, Puigdemont, quien sí valoró «los esfuerzos» de PSOE y Sumar por sacar adelante la amnistía, pero avisó de que hay que apuntalar la norma para «frenar la pulsión patriotera» y «delirante» contra el independentismo de la que culpó a jueces, fiscales, policías y periodistas. El expresident aún huido en Waterloo (Bélgica) aventuró que los socialistas no han avanzado presionados por «ese agujero negro para la democracia que es el Sistema Madrid o quizás por debilidades internas». Según su versión, el fin de sus enmiendas a la ley era también frenar «el propósito de los golpistas de la toga, que no es otra que la de sutilmente subvertir la legalidad constitucional para sustituirla por la legalidad togada». Noticias relacionadas Junts zarandea la legislatura al obligar al Gobierno a renegociar la ley de amnistía Las claves: La ley de la legislatura queda varada en el Congreso El PP pedirá «protección» a Europa ante un Sánchez «con respiración asistida» Urkullu ve «preocupante» la falta de entendimiento entre PSOE y Junts Junts buscó así marcar perfil, diferenciarse de los partidos que apoyan al Gobierno y presentarse como la formación que se mantiene firme y no cede. Los de Puigdemont, quien advirtió que no se moverán de su compromiso de que la amnistía incluya a todo el mundo, defendieron su posición en sede parlamentaria con un discurso incendiario de Míriam Nogueras, que arremetió contra la democracia española, los jueces y el Gobierno. La portavoz presentó a España como un Estado donde no hay división de poderes, donde una cúpula judicial «corrupta y prevaricadora» actúa de la mano de la derecha y la extrema derecha mientras el PSOE no está preparado para «romper» con el franquismo instalado –según ella– en las instituciones del Estado. Les raons per les quals @JuntsXCat ha votat en contra de la llei d’amnistia que avui s’ha vist al Congrés dels Diputats han estat molt ben exposades per la nostra portaveu, @miriamnoguerasM.



No podíem donar el nostre suport a un projecte de llei que té mancances importants que… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) January 30, 2024 «Tienen miedo» a Europa «Voten nuestras enmiendas y combatan a los jueces prevaricadores», afirmó, señalando a los magistrados Manuel García Castellón (instructor del 'caso Tsunami Democràtic') y Joaquín Aguirre (quien investiga los lazos entre los líderes del movimiento independentista y enviados del presidente ruso para alterar el orden constitucional). A pesar de la contundencia, fue un no a la norma para seguir negociando. Pero socialistas y junteros, en lo que a las enmiendas se refiere, no tienen apenas margen. «Tienen miedo de lo que haga la justicia europea», dijo Nogueras. Otra cosa es que se negocien otras cuestiones. Junts no quiere que ocurra como con la reforma de la malversación. A su juicio, el texto es un «buen punto de partida» y lo «sería más en una democracia plena sin injerencias». «Pero la ley tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado», advirtió. El aún huido en Waterloo incide en que hay que reformar el texto para «frenar la pulsión patriotera y delirante» Todos los movimientos de Junts tienen siempre una lectura en clave de pugna con ERC; este martes estaban en la tribuna de invitados Oriol Junqueras, crítico con los junteros, y la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà. Su diputada Pilar Vallugera preguntó a los de Puigdemont qué harán cuando tengan que volver a votar la ley y el PSOE no haya aceptado cambios. La ley de amnistía «no va de Carles Puigdemont ni de Marta Rovira, va de 1.600 personas», criticaron los republicanos. ERC también elevó el tono contra los jueces y contra las instituciones democráticas; tanto es así, que coincidieron en denunciar a los «jueces prevaricadores» alineados con la derecha.

