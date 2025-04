Podemos se queda fuera de la coalición andaluza y Díaz se desentiende

La entrada como independientes retorcería las finanzas del partido

Salvo inesperado giro de los acontecimientos en última instancia, los integrantes de Por Andalucía deberán abordar ahora el encaje de Podemos en una coalición en la que no está legalmente inscrito. Esa circunstancia no impedirá su participación a efectos prácticos en la alianza electoral, pero sí limitará sus derechos. La única alternativa para sortear su exclusión pasa por incluir a los militantes morados como candidatos independientes -un detalle que puede figurar o no en la propia papeleta-, aunque la formación a la que pertenecen no podría obtener acceso a la financiación pública que se reparte en función de los resultados obtenidos en las urnas.

Los gastos de la campaña deberán correr por cuenta de los partidos que sí están inscritos en la coalición, que podrán recuperarlos a través de una subvención. Por los pasados comicios de 2018, Adelante Andalucía, la entente en la que concurrió Podemos, recibió casi 3,4 millones de euros para costear las facturas electorales. El principal escollo, por el contrario, llegará con la financiación que se repartirá a los grupos parlamentarios una vez constituida la Cámara andaluza. Y es que esos fondos, además de facilitar el funcionamiento cotidiano en los despachos de la sede legislativa, también suelen emplearse para la financiación orgánica de los partidos, ya sea para contratación de personal, para el mantenimiento de sus sedes o para la organización de actos.

Renunciar a ese dinero tendría un importante efecto negativo en las cuentas de Podemos, que en los últimos años ha visto reducidos sus ingresos en las comunidades autónomas por su continua pérdida de apoyos electorales. La única forma de acceder nuevamente a esas partidas pasaría por concurrir en solitario a los comicios del 19-J, una vía que este lunes la coportavoz Isa Serra se resistió a descartar pero que enmendaría a la totalidad el acuerdo político al que se llegó 'in extremis' el pasado viernes tras meses de negociaciones. Además, fomentaría una segregación del voto de izquierdas que bien podría engordar la mayoría que los sondeos auguran a la suma de PP y Vox.