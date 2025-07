Junqueras amenaza a Sánchez con presentar en el Congreso su propia propuesta de recaudación del IRPF sin el acuerdo del PSOE

ERC presiona al Gobierno de Pedro Sánchez y al Govern de Salvador Illa, a dos días de la comisión bilateral, donde los dos ejecutivos presentarán ... su propuesta de financiación singular para Cataluña. En ERC temen que el modelo que se anuncie el lunes que viene en la reunión entre las dos administraciones incorpore pocas concreciones. Por ello, el presidente de la formación, Oriol Junqueras, ha comparecido este sábado, tras haber hablado en los últimos días con los propios Sánchez e Illa, para presionar a los socialistas y exigirles que materialicen el compromiso adquirido hace casi un año en plazos y cifras.

«Si algún ministro tiene interés en aprobar alguna medida, sabrá que la respuesta de ERC estará condicionada por el nivel de cumplimiento de la ministra de Hacienda«, ha advertido Junqueras. Eso sí, se ha mostrado dispuesto a negociar hasta el último minuto para intentar cerrar lo que los republicanos consideren un buen acuerdo.

Esquerra ha lanzado una doble amenaza. Por un lado, ha anunciado que en los próximos días presentará su propia propuesta de reforma legal para que Cataluña pueda gestionar el IRPF. Junqueras no ha aclarado cuántos apoyos tendrá en el Congreso, pero si tira por la calle del medio, y sin el acuerdo de los socialistas estará escenificando su alejamiento del PSOE y del Gobierno, a los que da apoyo desde 2018. ERC, en su propuesta de reforma legislativa, plantea reformar tres leyes, entre ellas la Lofca. Los socialistas pretenden presentar una proposición de ley conjunta con ERC y luego convencer a los socios más recelosos, como BNG o Compromís. Esquerra tiene prisa y no quiere esperar a una reunión del Consejo de política fiscal y financiera, donde el Gobierno puede tener a casi todos en contra, incluidas las autonomías gobernadas por los socialistas, menos a Cataluña.

La segunda amenaza de Junqueras ha sido con desmarcarse del acuerdo que anuncien el lunes el Gobierno y el Govern. Y ha dejado claro, que si los socialistas no cumplen los compromisos, no podrán contar con el apoyo de los republicanos para los Presupuestos y otras iniciativas legales del Gobierno.

Una de las incógnitas en vísperas de que el Gobierno y el Govern hagan público este lunes la propuesta que han pactado de modelo de financiación singular para Cataluña era saber qué opina Esquerra Republicana.

El 'cupo catalán' se negocia a cuatro bandas: Gobierno, Govern, ERC y PSOE. Con una quinta pata, Junts, aún actor secundario en esta escena pero con ambición de ser el protagonista.

A dos días de la bilateral, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha presionado a los socialistas para que hagan un último esfuerzo. A grandes rasgos, el Gobierno y el Govern presentarán el lunes la arquitectura de cómo será la financiación singular de Cataluña. Se fijarán las líneas maestras, que pasan por que Cataluña recaude, gestione y liquide todos los impuestos, de manera gradual, pague al Estado una cantidad por los servicios que la Administración general del Estado presta en el territorio y además pague una cuota de solidaridad con el resto de autonomías.

No está previsto que el lunes se den cifras ni de fórmulas de cálculo ni de cuotas. El modelo estará basado en el principio de ordinalidad, que implica que ninguna comunidad reciba menos por habitante que otra que haya contribuido menos. Cataluña es la tercera que más aporta y la décima en lo que respecta a recibir. Junqueras se ha mostrado convencido de que este asunto «aparecerá» el lunes en el modelo que se presentará el Gobierno sin «matices» ni «subterfugios».

La negociación no avanza al ritmo que los republicanos desean y Junqueras se ha distanciado este sábado del acuerdo que ultiman el Ministerio de Hacienda y la Consejería catalana de Economía. El Gobierno y la Generalitat formalizarán el lunes en la reunión en Barcelona de la comisión bilateral un acuerdo entre ambas administraciones. El acuerdo entre partidos suscrito entre el PSC y ERC para investir a Illa hace un año pasará a ser un pacto entre gobiernos. ERC valora esta cuestión. Pero hay dos aspectos que considera que están muy verdes. El primero: el Gobierno no ha puesto aún cifras sobre la mesa. Cuántos miles de millones adicionales está dispuesto a inyectar el Estado en el sistema de financiación de las autonomías para que cuadren las cuentas. En definitiva, cómo cuadrar el círculo de que Cataluña disponga de más recursos con su modelo singular propio sin que el resto de autonomías salgan perjudicadas. No es una tarea sencilla para Hacienda, pues el Gobierno lleva tres años en prórroga presupuestaria y sus socios no parecen estar por la labor de facilitar la aprobación de las cuentas de 2026, al margen de las cada vez mayores exigencias de la UE y la OTAN para que aumente el gasto en defensa. Junqueras ha atacado a la ministra Montero. «No puede que sus intereses (electorales) pasen por encima» de los del Gobierno, ha asegurado.

El otro asunto que inquieta a los republicanos es el rol de la agencia tributaria catalana, que ya existe desde hace años, con unas funciones muy limitadas y que en poco tiempo, apenas unos meses, debería tener la capacidad de gestionar la campaña de la renta.

Según el pacto de investidura suscrito entre el PSC y ERC, la hacienda catalana deberá recaudar todo el IRPF el año que viene. Junqueras ha detallado que la agencia catalana pasará de recaudar 5.000 millones al año a 30.000 millones, lo cual implica incrementar considerablemente la plantilla y la infraestructura informática.

Serán necesarios mecanismos de colaboración entre las dos administraciones en el periodo transitorio, que está por ver si es de meses o más tiempo. ERC asume que la empresa es demasiado ambiciosa y que el tiempo apremia. Pero Junqueras ha avisado que es «inaceptable» que la agencia tributaria catalana quede «subordinada» a la española. Coordinación, sí, pero no subordinación.