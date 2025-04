Jóvenes radicales acosan de nuevo al hijo del líder del PP vasco

Mikel Iturgaiz, vástago del presidente del PP vasco, sufrió la pasada madrugada un nuevo episodio de acoso por motivos ideológicos. Es el segundo ataque grave ... que padece en apenas un año, pero la presión radical se está convirtiendo en una constante para el chaval, que tiene 25 años, por el simple hecho de ser hijo de su padre.

Anoche se vio obligado a abandonar las txosnas del barrio getxotarra de Romo después de que una decena de personas le rodearan y zarandearan cuando participaba de las fiestas con un grupo de amigos. «Basura del PP, vete de aquí pero ya».

👮👮‍♂️ #Getxo-n gertatutako bi lagunen irainak eta mehatxuak, euren filiazio politikoa dela eta, ikertzen ari gara



👉 https://t.co/aNUsBtZnwG



👮👮‍♂️ Investigamos los insultos y amenazas sufridas por dos personas, debido a su filiación política, en #Getxo pic.twitter.com/xFbKV4ZZhl Ertzaintza (@ertzaintzaEJGV) August 5, 2022

La Ertzaintza ya investiga lo sucedido y tiene identificado al menos a uno de los implicados. Según han confirmado fuentes policiales, los hechos se registraron sobre las cinco y media de la mañana. Mikel Iturgaiz fue señalado por otro joven que le conminó a dejar el lugar entre insultos. «Fascista», «hijo de puta».

En un primer momento la cuadrilla del hijo del dirigente popular se apartó a una esquina del recinto, pero luego decidió volver al mismo lugar. «Los intolerantes no me van a echar de mi pueblo ni a decirme lo que puedo hacer, yo no estaba molestando a nadie», defiende Iturgaiz en conversación con 'El Correo'.