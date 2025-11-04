Los jóvenes catalanes, cada vez más conservadores

Cataluña tiene posiciones cada vez más conservadoras y hasta autoritarias. Los discursos de la extrema derecha van calando en una parte de la sociedad, sobre ... todo entre los jóvenes varones, que no creen tanto en la democracia como los más adultos y además son críticos con el feminismo. La mitad de la población catalana ya es partidaria de endurecer el Código Penal y de expulsar a los migrantes que delincan.

Según una encuesta del instituto catalán internacional por la paz (ICIP), organismo de la Generalitat, las posiciones más ultras van al alza. La mayoría, casi dos tercios de la ciudadanía, cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero un tercio duda o está en contra. La mitad de la ciudadanía, además, duda, o está de acuerdo en limitar el derecho a voto por la manipulación y el desconocimiento político. Entre los chicos jóvenes, los porcentajes a favor de las posiciones ultras son mayores y crecen, como lo hacen los partidos de extrema derecha. Solo el 36% de los jóvenes menores de 25 años creen que la democracia es el mejor de los sistemas de gobierno.

El sondeo concluye también que aumentan las posiciones críticas con el feminismo y a favor de un mayor autoritarismo. Así, un tercio de la sociedad catalana considera que el feminismo perjudica las relaciones entre hombres y mujeres y un 12% afirma que la violencia de género es un invento del feminismo. El giro hacia la derecha es especialmente acusado entre los jóvenes varones de 18 a 24 años. El 27% cree que la violencia de género es un invento y el 60% considera que el feminismo perjudica las relaciones normales entre personas de diferentes géneros. Si hace dos años, el 22% aprobaba que los padres den una bofetada a su hijo si se porta mal, en estos momentos el porcentaje es del 29%.

El sondeo, realizado entre junio y julio, concluye que una mayoría de la población catalana está de acuerdo en que la llegada de personas nacidas en otro país es buena para la economía y no considera que la cultura y la forma de vida propias de Cataluña estén en peligro. No obstante, crecen los posicionamientos contrarios a la inmigración. Hasta el punto, que ya son más las personas que creen que los migrantes delinquen más que los autóctonos. Hace dos años, el 56% de la sociedad no estaba de acuerdo con la afirmación de que los extranjeros delinquen más: ahora, el porcentaje ha caído al 44% y es dos puntos inferior a los que sí consideran que los foráneos cometen más delitos. Lo mismo ocurre con los que culpan a los nacidos fuera del nivel de vida. El 44% de la población asegura que Cataluña se ha convertido en un lugar peor para vivir por culpa de los migrantes. Hace tres años, el porcentaje era del 24%. El 64% de la ciudadanía catalana considera que a día de hoy Cataluña es más insegura que hace un año.