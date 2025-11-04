HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jóvenes catalanes en las pruebas de selectividad.

Jóvenes catalanes en las pruebas de selectividad. EFE

Los jóvenes catalanes, cada vez más conservadores

La mitad de ellos, a favor de la expulsión de migrantes que delincan: el 27% de los chicos de menos de 25 años cree que la violencia de género es un invento del feminismo

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

Cataluña tiene posiciones cada vez más conservadoras y hasta autoritarias. Los discursos de la extrema derecha van calando en una parte de la sociedad, sobre ... todo entre los jóvenes varones, que no creen tanto en la democracia como los más adultos y además son críticos con el feminismo. La mitad de la población catalana ya es partidaria de endurecer el Código Penal y de expulsar a los migrantes que delincan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  2. 2 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  3. 3 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  4. 4 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  5. 5 Abascal arremete contra el PP en Extremadura: «Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox»
  6. 6 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  7. 7 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  8. 8 El grupo Sanguijuelas del Guadiana actuará en Badajoz en 2026
  9. 9

    Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en Fuente del Maestre
  10. 10 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los jóvenes catalanes, cada vez más conservadores