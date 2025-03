Con Josep Rull, los viejos rockeros del 1-O regresan a la primera línea

Josep Rull (Terrassa, 1968) es un pata negra convergente. Moderado en las formas, pero ha estado en la dirección del 'procés' desde su inicio. ... Primero como alto cargo de Convergencia, cuando la formación fundada por Jordi Pujol dio el giro independentista, hasta 2017, como integrante del Govern que impulsó el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y la declaración unilateral de independencia del 27-O.

Rull fue el único que siguió las instrucciones de Carles Puigdemont al dedillo. Cuando el expresidente decidió huir a Bruselas para eludir a la justicia española, justo el día siguiente de declarar la independencia, pidió públicamente a los miembros de su Govern, que ya habían sido cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que el lunes siguiente acudieran a sus despachos de las consejerías a defender la república y la independencia proclamada. Ya no eran consejeros, porque habían sido destituidos. Rull fue el único que acudió a su despacho. Se sacó una foto para hacer ver que seguía en su puesto. Ya no lo estaba, porque no podía. Estaba cesado.

Como el resto de miembros del Govern de 2017, Rull, que ocupaba la cartera de Territorio, fue condenado por un delito de sedición a 10 años de cárcel. Permaneció tres años en prisión, hasta que fue indultado por el Gobierno. En la medida en que no fue condenado por malversación, como Junqueras o Forn, con el indulto se conmutó también su inhabilitación, y pudo concurrir a las elecciones, a pesar de que aún no ha sido publicada en el BOE la ley de amnistía. Rull es el primero de los 'viejos rockeros' del 'procés' que regresa a la primera línea con un cargo institucional. Tras ser condenado por sedición, pasa ahora a recibir el tratamiento de 'molt honorable presidente'.

Hombre de partido y muy próximo al actual secretario general de Junts, Jordi Turull, con quien compartió celda en Lledoners. Siempre ha sido fiel a los dirigentes de la formación. Fue nombrado secretario general de Convergencia, cuando Oriol Pujol fue imputado por el caso de las ITV, en 2014. Es diputado desde 1997 y también fue concejal de CiU en el Ayuntamiento de Terrassa, su ciudad natal. Sucede en la presidencia del Parlamento a dos compañeras de partido: Laura Borràs y Anna Erra.