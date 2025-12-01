Jordi Sevilla anuncia un movimiento para canalizar el descontento en el PSOE

Ni una voz crítica se alzó este lunes en la ejecutiva que el PSOE celebró de forma conjunta con la UGT con motivo del ... centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse, fundador de ambas organizaciones. Nadie, según fuentes de la reunión, mencionó la situación creada por la entrada en prisión preventiva del exministro de Transportes y exnúmero tres del partido José Luis Ábalos. Nadie puso sobre la mesa que, con la mayoría de la investidura desintegrada, como se comprobó en la votación de la senda de estabilidad en el Congreso el jueves, haya llegado el momento de dar la voz a los ciudadanos.

El mensaje general – verbalizado por el líder del sindicato, Pepe Álvarez, a la salida del encuentro, y defendido por la portavoz del partido, Montse Mínguez en su habitual comparecencia ante la prensa– fue de cierre de filas. «No lo hemos hablado, pero en todo caso, desde la UGT no creemos que haya ninguna necesidad de adelantar elecciones», comentó el líder sindical. «Vale la pena seguir peleando», arguyó Mínguez.

No es nada novedoso. Hace mucho que nadie dice una palabra más alta que otra en una reunión oficial del partido. Incluso en federaciones poco alineadas con el oficialismo, como es la de Castilla-La Mancha, admiten que, aunque se respire desánimo, no hay síntoma alguno de «rebelión» interna. Pero en los suburbios del PSOE, aun con poco futuro –como admiten los propios 'outsiders'– los hay que no se resignan a un PSOE de pensamiento único. Es el caso del exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

«Pasar página de Sánchez»

El que fuera uno de los principales asesores económicos del hoy presidente del Gobierno en su primera etapa al frente del PSOE y presidente de Red Eléctrica de España (REE) entre julio de 2018 y enero de 2020, defendió ayer en Onda Cero que hay que ir «pensando en pasar página de Pedro Sánchez» y anunció que él pretende canalizar el sentimiento de quienes consideran que su formación ha ido derivando hacia comportamientos populistas a través de un movimiento, Socialdemocracia XXI, para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera.

Algunos veteranos del partido advierten de que si lo que pretende es crear una corriente interna, Sevilla caerá en la melancolía porque la voz que estas tienen en el PSOE desde que Sánchez venció a Susana Díaz a lomos de la militancia y reformó los Estatutos es prácticamente nula. Pero otros exdirigentes muestran su respeto hacia la iniciativa. «Al menos abre debates y eso siempre es bueno», dice un crítico, hoy más centrado en la actividad privada.

Sevilla, que defiende el entendimiento con el PP en cuestiones de Estado, incluido el problema de la vivienda, argumentó que el actual no es un Gobierno socialdemócrata porque no está siendo capaz de promover una redistribución de la riqueza pese al elevado crecimiento económico Y se mostró convencido de que, aunque ahora no den el paso de manifestarlo en público, son muchos los que en el PSOE piensan como él y están dispuestos a abrir una reflexión serena al respecto.