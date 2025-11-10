HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 9 de noviembre, en Extremadura?
Ione Belarra y la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante la campaña a las elecciones extremeñas d 2023. EFE

Las izquierdas encaran en Extremadura la primera cita electoral con alianza IU-Podemos

Repetirán, pese a sus diferencias, coalición en los comicios extremeños con la incógnita de Sumar, mientras se alejan en Castilla y León y Andalucía

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

Los partidos que forman parte del espacio político de la izquierda alternativa vuelven llegar al nuevo ciclo electoral con los deberes sin hacer. Sumidos en ... rencillas internas, el adelanto de los comicios extremeños al 21 de diciembre decretado por la presidenta popular María Guardiola ha reactivado las negociaciones para formar listas unitarias que los escándalos de corrupción que rodean al PSOE habían dejado en un segundo plano en la estrategia política de todas estas formaciones. Con estas urgencias, ha pesado más el pragmatismo que las rivalidades y Podemos e Izquierda Unida, cuya relación se ha visto mermada durante la legislatura, volverán a compartir listas junto a Alianza Verde en estos comicios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  3. 3

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  4. 4

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  5. 5

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  7. 7 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  8. 8

    Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida
  9. 9 Luisfer y José dan otro paso hacia su vida independiente
  10. 10 Condenan a un hombre a ocho meses de prisión por disparar a una perra en Calzadilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las izquierdas encaran en Extremadura la primera cita electoral con alianza IU-Podemos

Las izquierdas encaran en Extremadura la primera cita electoral con alianza IU-Podemos