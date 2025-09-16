HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Antonio Maillo, líder de IU. EP

IU presiona a Sumar para que acelere la aprobación del embargo de armas a Israel

Pide que los miembros de la coalición planten a los socialistas en el Consejo de Ministros hasta que no se apruebe el decreto

A. A.

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:13

Izquierda Unida mete presión a Sumar para que fuerza al PSOE a aprobar de inmediato el embargo de armas a Israel que el propio Pedro ... Sánchez anunció hace ocho días. Antonio Maíllo, coordinador general de IU, instó este martes a los representantes de la coalición en el Gobierno a que planten a los socialistas en Consejo de Ministros hasta que no se apruebe el decreto. Sin este paso, señaló Maíllo, «no puede existir normalidad dentro del Ejecutivo». En cualquier caso, el líder de IU descartó que ese posible plante sea una antesala de una ruptura en la coalición de Gobierno y limitó la acción a una forma de protesta.

