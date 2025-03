Irene Montero y la dirección de Podemos hacen campaña en Asturias sin su candidata

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se desplazó a Asturias en plena precampaña para visitar la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, acompañada por la ... secretaria de Organización de Podemos Asturias, Olaya Suárez, a la que mostró su apoyo explícito como candidata del partido para el Ayuntamiento de Gijón. Un encuentro a poco más de tres semanas del 28M que se convirtió en una demostración más de la falta de comunicación y entendimiento que existe entre la dirección del partido, tanto nacional como autonómica, con la candidata a la Presidencia del Principado, Covadonga Tomé, quien no fue invitada a participar ni informada sobre la visita de la también secretaria de Acción de Gobierno de Podemos. «Me enteré por la prensa», aseguró.

Irene Montero tiró balones fuera asegurando que su viaje a Asturias obedecía a una invitación de la propia Olaya Suárez, quien en un primer momento eludió responder las preguntas de los medios de comunicación sobre el motivo por el que no se había invitado a participar al equipo de Tomé. Más tarde, la número dos de Podemos Asturias explicó que había invitado a la ministra desde su condición de candidata a la Alcaldía de Gijón y en el marco de la campaña electoral municipal que, argumentó, no tiene por qué ir de la mano de la campaña electoral autonómica. «Coincidiremos en algunos actos, pero tenemos campañas independientes», señaló. Eso sí, la también secretaria de Organización de Podemos Asturias aseguró también que se habría solicitado hace unos días al equipo de Tomé su propuesta de campaña electoral para tratar de organizar visitas con dirigentes nacionales, y lamentó que hasta la fecha no hayan tenido respuesta.

La visita a Mar de Niebla no fue, sin embargo, la única parada que hizo la ministra en su viaje a Asturias. Previamente, Irene Montero participaba en la sede gijonesa de Podemos en una reunión con sindicalistas condenados por defender a los trabajadores en el caso de una confitería gijonesa, en la que también participaron la propia Olaya Suárez, pero también el coordinador interino y candidato a la Alcaldía de Langreo, Rafael Palacios; la portavoz del partido, Ana Taboada y los candidatos de Podemos en Oviedo, Belén Suárez, y Llanera, Isabel Fernández, entre otros.

«No es una novedad»

Tampoco de este encuentro tuvo conocimiento Covadonga Tomé, al menos hasta que, horas después, se hicieran eco del mismo en las redes sociales. La candidata de Podemos a las elecciones autonómicas lamenta que este tipo de situaciones se estén repitiendo desde que, el pasado mes de noviembre, la militancia hubiera elegido su candidatura, y no la oficial, encabezada por Alba González, para concurrir a las elecciones. «No es una novedad», asegura Tomé, quien comparecía ante los medios de comunicación a escasos kilómetros de distancia, en los Jardines de la Reina, acompañada por la concejal de Gijón y número tres de su lista, Laura Tuero, una hora más tarde de que la ministra hubiera hecho declaraciones públicas. «Forma parte de la política activa de invisibilización y de obstaculización» que, denuncia Tomé, se viene realizando desde hace meses por parte de la dirección del partido.

Tomé, que recientemente protagonizó un encierro para exigir a la dirección del partido que se registrara en la Junta Electoral la lista íntegra elegida en el proceso de primarias, evitó ayer echar más leña al fuego y circunscribió los hechos en «cuestiones internas que hay que relativizar» en un momento en el que, coincidieron ambas partes, toca hacer campaña. «Lo elegante, lo normal, lo razonable, sería que la candidata a las elecciones autonómicas tuviera conocimiento de esta visita», respondió Tomé, quien aseguró que este tipo de hechos no le van a frenar en su lucha por conseguir el mejor resultado en las próximas elecciones ni le van a afectar personalmente. «Duele lo que puede doler, lo que no, no», añadió la pediatra, quien reconoció que ha recibido una comunicación de que la dirección autonómica estaba trabajando para saber quién vendrá desde la dirección estatal durante la campaña.

«Haremos campaña»

Pese a que ni la dirección nacional ni la regional informaron a Covadonga Tomé de la visita de Irene Montero a la Fundación Mar de Niebla, la ministra respondió a preguntas de los medios de comunicación que Tomé cuenta con «todo» el apoyo del partido, al igual que el resto de los candidatos. De ahí que, aseguró, la intención es que a lo largo de la campaña electoral los líderes nacionales «visiten todos los territorios que puedan» para acompañar a los candidatos, dejando abierta la posibilidad de hacerlo también con Tomé. «Igual que todos los partidos y formaciones políticas, en campaña haremos campaña», contestó Montero, quien puntualizó que, en esta ocasión, había sido invitada por Olaya Suárez. De ella señaló que «es la única garantía de que se van a hacer políticas valientes que permitan convertir Gijón en una ciudad que cuida, que acoge, que crea vecindad, que crea vínculos entre vecinos, afronta temas importantes como la contaminación y que garantiza derechos y crea espacios seguros».