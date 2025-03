Yolanda Díaz hace «encaje de bolillos» para apoyar a la vez en campaña a Podemos y a sus rivales

El espacio político situado a la izquierda del PSOE se prepara competir en su campaña más inédita, con todos los ingredientes de un serial político. ... La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz –que ha creado su propia plataforma, Sumar, y no compite directamente en las municipales y autonómicas del 28 de mayo–, apoyará finalmente los actos de los candidatos del espacio político al que representa dentro del Gobierno, Unidas Podemos, pero también a otras candidaturas de que compiten directamente contra las listas de los morados, como Más Madrid o Compromís, y que a su vez han dado apoyo a su proyecto de país.

La agenda de la líder gallega tenía en vilo a casi una veintena de organizaciones, por lo relevante de su presencia en los mítines, y finalmente ha optado por una decisión salomónica, sobre todo en territorios y ciudades clave como Madrid o la Comunidad Valenciana, epicentro del combate entre las listas conjuntas de Podemos e Izquierda Unida contra otros partidos cercanos a Sumar. «Un encaje de bolillos», lo definen desde la formación que dirige Ione Belarra, que percibe la situación como un mal menor, tras meses de tensiones con Díaz. De forma oficial, celebraron el apoyo a sus candidatos.

En un ejercicio de equilibrismo, la vicepresidenta apoyará al vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Héctor Illueca, candidato de Unides Podem, en un mitin el 24 de mayo, y al día siguiente al actual alcade de Valencia, Joan Ribó, cabeza de lista de Compromís para revalidar la capital. El objetivo, según explican fuentes de su equipo, es «ayudar a las formaciones progresistas a consolidar gobiernos que han servido para recuperar derechos de la ciudadanía».

Díaz, en cambio, evitará este conflicto de lealtades en dos plazas críticas para el espacio político:la Comunidad de Madrid y la alcaldía de la capital. En la agenda de la líder gallega no está prevista su presencia en ningún acto de candidatos de Unidas Podemos ni Más Madrid, Roberto Sotomayor y Rita Maestre, respectivamente. Tampoco en el caso de los cabeza de lista a la Asamblea de ambos espacios, la morada Alejandra Jacinto y la líder de Más Madrid, Mónica García. Su única presencia producirá el 15 de mayo, fiesta de San Isidro, cuando acudirá a la Pradera. Se espera que reparta su tiempo dejándose fotografiar con todos los candidatos.

En total, la líder gallega visitará entre el día 10 al 26 de mayo once comunidades autónomas y no incluirá en su gira La Rioja, Canarias y Aragón, donde se produce competencia directa. También acudirá a otras ciudades donde no existe conflicto: Valladolid, Pamplona, Mérida, Sevilla, Málaga o San Sebastián.

Hasta este viernes, Díaz solo había confirmado su respaldo a los actos de campaña de la lista comunes que encabeza Ada Colau para tratar de revalidar la alcaldía de Barcelona. La clave, de nuevo, es que en la Ciudad Condal los de Colau no compiten contra Podemos ni tampoco contra partidos que han mostrado abiertamente su respaldo a Sumar. La líder gallega visitará hasta en cuatro ocasiones Cataluña, incluyendo un acto con la regidora barcelonesa el primer sábado de campaña.

Mientras las agendas terminan de cerrarse, aún no está previsto que Díaz comparta escenario con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, o su número dos, la ministra Irene Montero. Sí está confirmada la participación de Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida, con la vicepresidenta al menos en el mitin de Málaga.

Iglesias, en primera línea

Si faltaban ingredientes, Pablo Iglesias volverá a la primera línea en la campaña. El exlíder de la formación morada, que dejó la política «entendida como institucional» tras los comicios autonómicos de Madrid de 2021, será cabeza de cartel de mítines en la caravana para la cita de mayo, tal y como han confirmado fuentes del partido a este periódico.

En concreto, el exvicepresidente del Gobierno protagonizará un acto electoral en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 14 de mayo, en un inicio de campaña que estará marcado por la presencia de los primeros espada de la formación en los lugares en los que Podemos considera claves, especialmente Madrid, Valencia y Palma de Mallorca.