HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?
Salvador Illa sale del Parlament tras ser investido 'president' de la Generalitat Efe

Illa, un año al frente de la Generalitat sin presupuestos y en guerra por la financiación

El líder del PSC, que se ha convertido en uno de los principales apoyos de Sánchez, ha intentado devolver a Cataluña a la normalidad institucional

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:27

Tras un curso político de alto voltaje, Salvador Illa pasará unos días de vacaciones junto a Pedro Sánchez en la residencia de la Mareta, en ... Lanzarote. El president de la Generalitat se ha convertido en uno de los grandes apoyos del presidente del Gobierno en la presente legislatura, un año después de ser investido gracias a los votos de Esquerra y los comunes. Ambos –a los que une una estrecha relación desde la pandemia– se conjurarán para encarar un otoño que se prevé caliente. El dirigente del PSC, que fuera ministro de Sanidad entre 2020 y 2021, llega a este primer aniversario con la financiación, la aplicación de la Ley de Amnistía y la elaboración del proyecto de Presupuestos de 2026 como principales retos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
  4. 4 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  5. 5 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  6. 6

    Agenex busca a 9.000 extremeños que no cobran el bono social térmico porque no saben que pueden
  7. 7

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  8. 8 Desactivan el nivel 1 de peligrosidad en la reactivación del incendio en Aldea del Cano
  9. 9

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz
  10. 10 Rescatan a dos hombres heridos tras sendos accidentes en dos gargantas del Valle del Jerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Illa, un año al frente de la Generalitat sin presupuestos y en guerra por la financiación

Illa, un año al frente de la Generalitat sin presupuestos y en guerra por la financiación