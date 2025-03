Illa confronta con Ayuso por «la solidaridad fiscal» y logra la siguiente cita para Barcelona

Jornada de ataques velados entre el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En ... medio de un clima de confrontación entre el Gobierno y las comunidades lideradas por el PP, el exministro de Sanidad, uno de los primeros en intervenir en la Conferencia de Presidentes, defendió el acuerdo para la financiación singular de Cataluña pactado con ERC al mismo tiempo que dijo no aceptar «lecciones de solidaridad de quienes practican la insolidaridad fiscal».

Una acusación de 'dumping' fiscal hacia la Comunidad de Madrid que, no por recurrente por parte delPSOE, evitó que Ayuso entrara al choque. La jefa del Ejecutivo madrileño, en rueda de prensa, se preguntó por qué «se van a condonar las decenas de miles de euros que debe, por ejemplo, el Gobierno catalán», «en torno a 70.000, cuando tienen el doble de consejeros que otros» así como más «sueldo» y «organismos públicos». «Yo respeto que cada uno tenga lo que le venga en gana, pero que no me digan luego que están infrafinanciados», espetó.

La baronesa popular trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su oposición frontal al cupo catalán al considerarlo «ilegal e inconstitucional» y criticó que este favorezca «a un Gobierno de Cataluña con el doble de consejeros, sueldos, organismos públicos y embajadas».

Illa, por su parte, fue uno de los pocos presidentes en llevarse algo para casa. El presidente catalán había propuesto por la mañana que Barcelona acogiera la celebración de la siguiente Cumbre de Presidentes, un hecho que confirmó a última hora de la tarde el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El Gobierno enmarca este escenario en la «normalidad política» con la que, defiende, Cataluña ha alcanzado tras la llegada de un líder socialista al Palau de la Generalitat.