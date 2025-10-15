El Gobierno verá menguada su precaria mayoría si el juez opta hoy por enviar a prisión a Ábalos

La posibilidad de que el juez Leopoldo Puente decrete hoy prisión preventiva para José Luis Ábalos tras tomarle declaración por primera vez con pruebas ... de que pudo disponer de «ingresos irregulares y opacos» lleva días rondando en los ambientes judiciales y políticos y el Congreso ha hecho los deberes para saber cómo responder ante esa tesitura. Según fuentes de la Cámara, si la amenaza se cumpliera, el exministro y exdiputado socialista, hoy en el Grupo Mixto, quedaría suspendido como diputado, lo que implica que el Gobierno ya no podría contar con su voto, habitualmente favorable, en una legislatura de votaciones al límite.

El artículo 21.2 del Reglamento de la Cámara estipula que «los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». En el caso de Ábalos no se da uno de los requisitos de la norma porque no existe auto firme de procesamiento, pero fuentes parlamentarias explican que, dado que en los procedimientos abreviados, como es el caso, no existen esos autos, la interpretación de los letrados es que igualmente le sería aplicable la suspensión.

En ese escenario, en cada pleno habría 349 diputados con derecho a voto en lugar de 350. Las citadas fuentes explican que habría que decidir, de nuevo, previa consulta a los letrados, si debería o no alterar el quorum, es decir, modificar donde se sitúa la mayoría absoluta, necesaria para la aprobación de leyes orgánicas. Esa misma duda ya surgió cuando el Congreso suspendió en 2019 a cuatro diputados en prisión preventiva por el procés (Oriol Junqueras, que renunciaría al acta para presentarse como eurodiputado, Jordi Sanchez, Jordi Turull y Josep Rull). Entonces la decisión fue no alterarla.

En este caso, de todas maneras, al tratarse de un solo escaño, la variación no sería muy significativa. Pero las ya de por si agónicas votaciones de normas impulsada por ej Ejecutivo pueden hacerse aún más complicadas. Solo hay que pensar que Sánchez tiene enfrente un bloque de oposición de 171 diputados del PP, Vox y UPN (que sólo excepcionalmente se ha desmarcado con un apoyo al Gobierno), con lo que Podemos, con cuatro diputados, puede ahora por sí solo, tumbar cualquier iniciativa uniéndose a ellos, dado que en caso de empate, tras repetir la votación tres veces, esta se consideraria retrasada.

La semana pasada estuvo a punto de ocurrir con la ley de movilidad sostenible. Aunque la formación de Ione Belarra acabó absteniéndose, el Ejecutivo pensó por momentos que perdería la votación porque, pese a faltar un diputado del PP, a punto estuvo de producirse un empate a 174 debido a un problema con el voto telemático de un diputado del PNV.