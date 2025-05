Junts reitera su voto en contra a los decretos del Gobierno

Junts mantiene su amenaza. La formación nacionalista, mes y medio después de investir a Pedro Sánchez, insiste en que votará en contra de los tres decretos ley del Gobierno ... . Lo ha anunciado este miércoles, una hora antes de que empiece el pleno en el Congreso, la portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras. Las votaciones son por la tarde y por tanto aún queda tiempo para negociaciones de última hora. Pero Junts ha reiterado que «sigue en el no». «Hay tiempo para rectificar», ha afirmado Nogueras en Rac-1. A su juicio, el Gobierno se ha equivocado y no ha hecho las cosas bien. «Si presentan un decreto social con medidas sociales que respeten las competencias de Cataluña, votaremos a favor», ha señalado. A pesar del portazo de este miércoles, Nogueras no ha descartado su apoyo al Gobierno en los presupuestos.

Junts ha reiterado su petición de que el Gobierno incentive las empresas catalanas que marcharon por el 'procés' y ahora decidan regresar y también sancione a aquellas que no vuelvan. Eso sí, Nogueras ha matizado la propuesta postconvergente, que ha recibido críticas de todas partes, desde el Gobierno, Govern, la oposición y los empresarios. Según Nogueras, se trata de «reforzar» la ley de sociedad de capital, que dice que la sede social debe estar donde la empresa tiene la actividad principal. «Hay que reforzar dos artículos para que se garantice el cumplimiento de la ley», ha afirmado. Junts pide que las pimes que cumplan la ley sean incentivadas y que las grandes, las que no cumplan la ley, más que las que no vuelvan, sean sancionadas. «Estamos negociando esta idea y hay puntos en los que estamos de acuerdo con el PSOE», ha señalado