El Gobierno acusa a Feijóo de alinearse con la extrema derecha al vincular inmigración y okupación

Alberto Núñez Feijóo llegó a pedir este martes, en su último acto de campaña en Cataluña, el voto a quienes «se dan cuenta de que ... Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos, de hurtos y de reincidencia de los más altos de España». También a aquellos «que están a favor de la inmigración legal, pero que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios y nosotros no podamos entrar en nuestras propiedades». Unas palabras que han levantado ampollas y que el PSOE cree que se asemejan al discurso de Vox.

Para el Gobierno, suponen «un paso más en esa pendiente peligrosísima» en la que, a su juicio, se adentra el PP y que «genera cierta preocupación en buena parte» de los votantes de centro. «Es una constante aproximación hacia la extrema derecha y hacia argumentos muy populistas y poco basados en información o en datos concretos», incidióayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En Moncloa creen que la afirmación de Feijoo esconde una honda «preocupación» por lo que probablemente lleguen a ser los resultados de los comicios catalanes, donde aspiraban a multiplicar por cinco los tres escaños conseguidos hace tres años en el que fue el peor resultado de su historia y superar con creces a Vox. Pero que, a tenor de los últimos sondeos podrían quedarse entre 10-12 escaños, seguidos muy de cerca por los de Santiago Abascal. «Es un comportamiento que alienta la xenofobia y el racismo y la violencia en las calles y que es –denunció Ribera– profundamente injusto».

El PP salió al paso de las críticas y respaldó las palabras de su jefe de filas. «¿Hay que mirar hacia otro lado? ¿No hay que hablar de esto? ¿No podemos reflejar los índices de criminalidad que existen? No es estigmatizar a nadie, es estigmatizar al delincuente, que no es lo mismo y el delincuente puede tener un color de piel diferente y esto es irrelevante pero no podemos mirar para otro lado cuando las estadísticas afirman lo que ayer dijo el presidente Feijóo», aseveró el portavoz nacional, Borja Sémper.