¿Qué ha pasado este sábado, 23 de agosto, en Extremadura?
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el comisario de Comercio y negociador de la UE con Reino Unido, Maros Sefcovic; el ministro de Exteriores británico, David Lammy, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, posan tras alcanzar una acuerdo en la sede de la Comisión Europea, a 11 de junio de 2025 EFE

Gibraltar, a la espera de la última firma

Acuerdo histórico. En ambos lados de la frontera confían en que la reunión Sánchez-Starmer de septiembre selle el pacto que Londres y Bruselas alcanzaron hace dos meses, el día que estalló el 'caso Cerdán'

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:08

Apenas dos meses después de que Reino Unido y la Unión Europea (bajo la tutela de España) firmaran el histórico acuerdo sobre el nuevo estatus ... de Gibraltar tras el 'brexit', a ambos lados de La Verja los habitantes de la zona y las más de 50.000 personas que cruzan a diario la frontera permanecen a la espera de que, definitivamente, se zanje un litigio enquistado desde la aplicación del Tratado de Utrech en 1713 y que afecta a la vida diaria de habitantes de localidades gaditanas como La Línea de la Concepción, Algeciras o la propia colonia británica y a las relaciones diplomáticas entre Londres y Madrid.

