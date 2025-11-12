HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
Los Reyes, a su llegada a la cena de gala ofrecida por el presidente chino, Xi Jinping y la primera dama. Efe

Felipe VI reivindica la «voz» y el «compromiso» de China para poder «afrontar los grandes desafíos globales»

El Rey ensalza al gigante asiático como principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea y pide ahondar en sus relaciones en materia de «innovación y sostenibilidad»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

Felipe VI defendió este miércoles la importancia de contar con la «voz» y el «compromiso» de China a la hora de «afrontar los grandes desafíos ... globales» en el complejo mundo actual, al tiempo que reivindicó ante su presidente, Xi Jinping, la necesidad de preservar un orden mundial basado «en las normas, el multilateralismo y la cooperación». «No olvidemos las duras lecciones que nos ha dejado el siglo XX. No abandonemos jamás, por difícil que sea, la búsqueda de la concordia», aseveró el monarca, durante su intervención en la cena de gala que ofreció en su honor y en el de la reina Letizia el mandatario con motivo de la visita de Estado que los ha llevado a China esta semana. Un recordatorio de su intervención el pasado septiembre ante la Asamblea de Naciones Unidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  3. 3 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  4. 4

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  7. 7 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  8. 8 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  9. 9

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  10. 10 El escritor extremeño Javier Cercas desmiente la versión del rey Juan Carlos de sus memorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Felipe VI reivindica la «voz» y el «compromiso» de China para poder «afrontar los grandes desafíos globales»

Felipe VI reivindica la «voz» y el «compromiso» de China para poder «afrontar los grandes desafíos globales»