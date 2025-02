Feijóo señala a Sánchez como «un presidente dimitido» y le reta a ir a elecciones el 14 de enero

No era un acto de campaña electoral, pero por momentos desprendió ese aroma. Alberto Núñez Feijóo no renuncia a la calle como instrumento de canalización ... del malestar de los suyos hacia la concesión de la amnistía a los encausados por el 'procès'. La condición impuesta por Junts y Esquerra a cambio de ceder sus votos a la investidura de Pedro Sánchez es para el presidente del PP una muestra de que el candidato socialista será «un presidente dimitido» y que, por tanto, «el Gobierno nacerá roto» al necesitar reunir los apoyos de formaciones independentistas para sacar adelante cada votación en el Congreso. Así lo señaló este domingo en un acto celebrado en Toledo bajo el lema 'En defensa de la igualdad de todos los españoles'. Una ruta que se inició el 24 de septiembre en la plaza de Felipe II de Madrid y que tendrá a Málaga y Valencia como escenarios los dos próximos domingos, respectivamente.

El presidente del PP insistió ante el millar de militantes congregados en la toledana plaza del Ayuntamiento en retar a los socialistas a acudir a las urnas el 14 de enero, fecha en la que se convocarán elecciones generales de forma automática si el actual presidente en funciones no consigue ser reelegido antes del 27 de noviembre. «Si los socialistas estuvieran de acuerdo con la igualdad de todos los españoles no tendrían miedo a celebrar elecciones el 14 de enero, hagámoslo», señaló.

Feijóo también criticó a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, por no haber fijado aún fecha para la sesión de investidura de Sánchez 18 días después de que este recibiera el encargo de formar Gobierno por parte del Rey. El presidente del PP recordó que, en su caso, la cita ya se había señalado en la agenda de la Cámara baja tan solo dos días después de su reunión con Felipe VI. A la postre, su intento acabaría fracasando al quedarse a cuatro diputados de la mayoría absoluta (172 síes, 177 noes y un voto nulo).

Más allá de esta pugna por el calendario, en el Partido Popular dan por seguro que Sánchez tiene cerrada, «a falta de flecos», las condiciones de la medida de gracia junto a Esquerra y Junts. Una amnistía con la que creen que España se reconocerá «como un estado fallido»y que será la carta de presentación del nuevo de Gobierno si el candidato socialista consigue sus objetivos. «La historia lo juzgará, las urnas lo juzgarán y ése será su punto final», denunció Feijóo.

El líder de los populares no niega que Sánchez esté «a una votación en el Congreso» de mantenerse en La Moncloa, por eso cargó las tintas contra el argumento de que, para Ferraz, el fin justifica los medios. «Podrán ganar la victoria en una sesión de investidura, pero saben que los españoles no estamos dispuestos a perder la dignidad», zanjó.

Agravio comparativo

Sobre las negociaciones para la investidura con Junts y Esquerra, Feijóo aseguró que los españoles «no quieren someterse a los intereses de los que están en contra de nuestra libertad». Los populares lamentan que, de aprobarse la medida de gracia, se estaría cometiendo un agravio comparativo. «Los españoles no van a permitir dos categorías, la de la élite política que hace el Código Penal a su imagen y semejanza y los que estamos en segunda división y tenemos que cumplir con las normas de nuestro país», afirmó.

Feijóo también afeó a Sánchez su foto con representantes de EH Bildu en el marco de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. «Si tuvieran decencia no le daría la mano a Bildu, porque eso es darle la espalda a la decencia. Algún día el PSOE mirará hacia atrás y se avergonzará de esto», señaló.

Con este argumentario el PP espera rearmarse, no tanto en el caso de que se produzca una repetición electoral, sino para una legislatura que vislumbran «corta» y «fracasada» por la endiablada aritmética parlamentaria a la que estará sometido el futuro Ejecutivo. Ya no solo por la dependencia de actores externos como Junts, Esquerra, PNVo EH Bildu, sino por un polvorín interno que puede estallar por las pugnas entre Podemos y Yolanda Díaz. Los morados han llegado a desvincular los votos de sus cinco diputados de los de Sumar si no ven cumplidas sus peticiones. Un pulso con el que los populares ven reforzado su mensaje.

Presión sobre la investidura

Respecto a las críticas que ha recibido en los últimos días desde Ferraz por la organización de este tipo de eventos contra la ley de amnistía, Feijóo niega que esto suponga «tensionar la democracia». «¿Desde cuando salir a la calle es tensionar la democracia, con gente que está aquí reunida libremente. Perturbar la democracia es lo contrario, meterse en un despacho y pactar en contra de los españoles», contraatacó. El PP pretende con estos actos «abiertos» elevar la presión sobre el candidato socialista, pero también con las voces internas del partido que no terminan de ver con buenos ojos la concesión de la medida de gracia.

Es esa línea, el líder de los populares cargó, sin citarlo directamente, contra la ausencia del presidente de Castilla-La Mancha,Emiliano García-Page, y del resto de los barones socialistas, en la Comisión Autonómica del Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta– celebrada el pasado jueves. «Sus presidentes no han ido al Senado porque no tienen nada bueno que decir en nombre de su partido. Por eso hablan mucho y no hacen nada», criticó Feijóo.