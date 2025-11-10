HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Feijóo, con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda. Tarek / PP

Feijóo da a Sánchez por «acabado»: «Solo le queda revolverse contra los jueces»

El presidente del PP hace sangre con la debilidad parlamentaria del Gobierno y los problemas judiciales del entorno del presidente

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho sangre este lunes con la debilidad parlamentaria del Gobierno y con los problemas judiciales del entorno ... familiar de Pedro Sánchez. La conjunción de ambos factores, «los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos», ha provocado que el Ejecutivo esté «acorralado y noqueado», ha afirmado Feijóo en un acto en Melilla, donde se ha reunido el Comité de Dirección de los populares.

