Feijóo llama a «encender todas las alarmas democráticas» contra la «corrupción política» de Sánchez

«Esa España silenciosa y resignada que desean no la van a tener. No abandonaré a la mayoría constitucional de nuestro país y jamás me ... callaré». Alberto Núñez Feijóo se enfundó este miércoles definitivamente el traje de jefe de la oposición. Tras fracasar en su intento en septiembre, aceptó la «legitimidad» de Pedro Sánchez para ser reelegido –«lo diré cuantas veces sea necesario»– pese a haberle ganado en las urnas e imputarle incluso «un fraude masivo». Pero, eso sí, el líder del PP le anticipó desde ya una batalla sin cuartel en la que llama a los españoles a «encender todas las alarmas democráticas» frente a la «corrupción política» del mandatario socialista por sus cesiones al independentismo catalán: «A usted la historia no le amnistiará».

Cincuenta días después de pronunciar su propio discurso de investidura sin obtener el respaldo del Congreso, Feijóo volvió a subir a la tribuna parlamentaria para replicar la intervención de otro candidato que sí lo logrará mañana jueves por mayoría absoluta, sin necesidad de una segunda votación. El líder del PP llegaba precedido del chute de energía que cogió el domingo al conseguir movilizar a cientos de miles de personas en las calles contra la amnistía. El «clamor», apuntó, de una «mayoría constitucional» de la que se erigió en máximo representante. Lo hizo en nombre de «millones de españoles que rechazan que se vendan sus derechos por una investidura». «Yo –contrapuso– no me vendo».

En una intervención estudiadamente dura, Feijóo se esforzó por dibujar el retrato de un candidato «mentiroso», «sin pudor», «patológicamente ambicioso», carente de «restricciones morales» e incapaz incluso de «mirar a los ojos a la ciudadanía» por sus continuos virajes. Le recordó una larga hemeroteca de declaraciones contrarias a todas y cada una de las exigencias del independentismo catalán, que Sánchez ha acabado asumiendo para poder ser reelegido para un tercer mandato, y le reprochó que vaya a ser investido a cambio de la amnistía, algo que «no se votó en las urnas»: «Es un ejercicio de corrupción política porque tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre».

«Vox no le deja» ser presidente

Feijóo interpeló de manera constante a Sánchez sobre la amnistía sin recibir apenas respuesta, de la misma manera que el candidato aludió de forma insistente a los pactos del PP con Vox sin obtener contestación. El líder gallego rebatió la concesión de la medida de gracia y, sobre todo, el principal argumento que viene esgrimiendo el PSOE: la consecución de una convivencia que, según el expresidente gallego, «sólo existe si hay respeto a la ley». «¿Qué convivencia se puede lograr si el independentismo dice que esto es el punto de partida y que lo volverán a hacer? Si la amnistía es tan buena, ¿por qué no la aprobaron antes de las elecciones?», se preguntó.

Evitó, en cambio, aclarar si lo que propone su partido es revertir las medidas ya adoptadas para pacificar la situación política en Cataluña, como los indultos concedidos en 2021 a los presos del 'procés'. Una pregunta que le lanzó Sánchez en su réplica cuando Feijóo ya no tenía opción de responder. «Si es su solución, debería decirlo», le invitó. Sí respondió en cambio, y con inusitada claridad, a las dudas esparcidas por el mandatario socialista sobre la «legitimidad» que concede el PP a su Gobierno. «Esta investidura va a culminar con un procedimiento constitucional y con una mayoría de investidura legítima. Lo diré cuantas veces sea necesario, aunque usted diga que no lo he dicho», clamó.

Eso no quita para que el inquilino de la séptima planta de Génova censure con firmeza los acuerdos firmados, especialmente con los soberanistas catalanes, pero también con EH Bildu: «¿Cuál es el pacto encapuchado con Otegi?». Sobre el pacto con Junts, le recriminó el hecho de haber llegado a un entendimiento «lejos de esta Cámara, a escondidas, sin dar la cara». Una acusación a la que Sánchez quiso dar la vuelta al recordar que el PP reconoció contactos «indirectos» con la formación de Carles Puigdemont tras las elecciones generales. «¿Quién del PP se vio con quién de Junts, dónde, cuándo y de qué trataron?», preguntó sin lograr respuesta alguna.

La burla, con carcajadas explícitas incluidas, fue uno de los ingredientes principales de la réplica del jefe del Ejecutivo en funciones. Situó a Feijóo como un «falso moderado abrazado a la ultraderecha» que, si no ha podido ser presidente, no ha sido porque no haya querido –tal y como argumentó en su investidura fallida– sino porque «no le deja Vox» al ser incompatible con el apoyo de partidos como Junts y PNV. Incluso puso sobre la mesa una comparación con el que fue mentor político del líder popular. Mientras Manuel Fraga, antecesor suyo en la Xunta de Galicia, «se distanció del franquismo y se incorporó a la democracia», Feijóo se habría «alejado de los principios democráticos para desfilar con los franquistas de Vox».

Sánchez diagnosticó también que el líder del PP está «escocido» por no haber podido recabar el apoyo del PNV, cuyo rechazo se sustenta en el miedo a Vox. Por lo pronto, este miércoles Feijóo siguió pasándole la factura a los nacionalistas vascos. «Han cambiado el tractor –el término que usaba Aitor Esteban en tiempos de Mariano Rajoy– por la hoz y el martillo», ironizó sobre su alineación con el bloque de izquierdas. Recurrió incluso a los tiempos de la deriva soberanista de Juan José Ibarretxe para acusar a los jeltzales de, a diferencia del exlehendakari, no tener «un plan». Y, aprovechando las críticas del PNV a Sánchez por no haber hecho referencias a los compromisos con el País Vasco, el líder conservador se significó con un 'tú te lo has perdido' de manual: «Yo siempre nombraré a Euskadi en mis discursos».