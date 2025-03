Junts ya amenaza con tumbar votaciones del Gobierno durante la legislatura

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha advertido este miércoles al candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el apoyo de ... los siete diputados nacionalistas durante la legislatura dependerá de las concesiones que esté dispuesto a hacer a los independentistas en lo que se refiere al referéndum sobre la secesión y al pacto fiscal. Carles Puigdemont se siente fuerte. Seis años después de su huida a Bruselas, está en el centro de la política española, tras llegar a un acuerdo con los socialistas. Será amnistiado y venderá caros sus apoyos a la gobernabilidad española, pues la aritmética electoral ha deparado que los 7 escaños de Junts sean imprescindibles para Sánchez. Junts da un sí al PSOE, pero muy condicionado a las contrapartidas que pueda obtener el expresidente de la Generalitat. «Se lo digo ahora, porque todavía está a tiempo de desistir», ha dicho Nogueras. «No tiente a la suerte», ha señalado a modo de amenaza.

«Si no se avanza, no daremos apoyo a ninguna ley», ha avisado en el debate de investidura Míriam Nogueras. «Para que la legislatura avance, Cataluña necesita que pasen cosas» y que se culmine un «acuerdo que cambie la historia», ha asegurado. Nogueras ha expresado que se ha abierto una «oportunidad» para avanzar en la resolución del conflicto catalán, eso sí, Junts recela del PSOE y lo ha querido escenificar. «Para hacer lo mismo que hasta ahora, no cuente con nosotros», ha aseverado.

A Junts le ha molestado que Sánchez relegara la ley de amnistía a la parte final de su discurso y sobre todo que se refiriera a ella en términos de agenda del reencuentro y que servirá para garantizar la unidad de España, justo lo contrario de lo que opinan los nacionalistas, que presentan la amnistía como el paso previo al referéndum. En la órbita nacionalista han hablado incluso de discurso humillante del candidato socialista con los independentistas, que han interpretado la intervención inicial del presidente del Gobierno en funciones en clave de punto final.

Mientras hablaba el candidato socialista por la mañana, la cara de Míriam Nogueras era todo un poema. Ha molestado que hablara en términos de perdón, convivencia y generosidad, como si fuera un indulto. «Esto no es una medida de gracia», «no pasamos página», «no dejamos de ser el partido que promovió el 1-O y el 27-O», ha avisado. Los independentistas presentan la ley de amnistía como una exigencia de desjudicialización y reparación de una injusticia. Durante la tarde, se ha especulado con que Junts pudiera dar un susto en la votación de mañana con una abstención que hiciera peligrar la investidura en la primera ronda, pero Nogueras no ha puesto en duda el sí de los de Puigdemont. En ningún momento, ha amenazado con la votación de mañana.

Atados hasta la amnistía

Los independentistas están atados a Sánchez hasta que se apruebe la ley de amnistía. Fuentes secesionistas admiten que los primeros Presupuestos del Gobierno van ligados al apoyo a la investidura y que podrían estar más o menos asegurados, a pesar de que Nogueras ha avisado a Sánchez de que tendrá que pelear cada votación «acuerdo a acuerdo». Pero en cuanto el Congreso dé vía libre a la norma que amnistiará a los dirigentes del 'procés' y a cientos de personas, los grupos secesionistas podrán elevar el precio de su respaldo al Ejecutivo central.

A Junts no le basta con una ley de amnistía, con haber conseguido que el PSOE acepte que un mediador verifique las reuniones de la mesa de diálogo o que los socialistas hayan comprado el relato histórico del conflicto. Nogueras ha dejado clara su posición. «¿Está dispuesto a abordar la resolución del conflicto?», le ha preguntado, y ésta pasa a su juicio por el referéndum sobre la independencia. «De momento no se ha atrevido de manera directa», le ha criticado en su intervención. «Cuenta con mi compromiso y con el del PSOE para cumplir el acuerdo alcanzado. Por supuesto vamos a aprobar una ley de amnistía para buscar soluciones políticas a un conflicto que es político», le ha respondido Pedro Sánchez. «Daremos pasos para resolver definitivamente este conflicto», ha rematado.