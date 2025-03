Abascal acusa a Sánchez de intentar «subvertir el orden constitucional» y «preparar un golpe»

Santiago Abascal ha cumplido con el guión establecido en Vox de cara a la sesión de investidura de Pedro Sánchez. El líder de la derecha ... radical se ha empleado con especial dureza durante su réplica al tildar de «ilegal» el Gobierno que el candidato del PSOE conformará -previsiblemente- mañana y acusarle de «liquidar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional».

«Este Parlamento no puede suprimir ni coaccionar al Poder Judicial, no puede consagrar la desigualdad de los españoles ante la ley, no puede actuar como cámara constituyente, y por tanto, no puede derogar la Constitución una ley de amnistía que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico», aseguraba el dirigente vasco nada más tomar la palabra y antes de llevar a cabo también una enmienda a la totalidad del bagaje de Sánchez como presidente del Gobierno.

Según Abascal, donde debe sentarse el candidato del PSOE es en el «banquillo de los acusados» por atacar la constitución como lo está haciendo«. El líder de la derecha radical ha hecho referencia incluso a que »Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones y después maniobró para liquidar la democracia»: «La dictadura de los votos, con ella han llegado al poder muchos de los peores tiranos de la democracia».

Unas palabras que han provocado que Francina Armengol, presidenta del Congreso, le amonestase e instase a cumplir el reglamento: «No puede ser que un representante vaya en contra de los cimientos de la democracia. Este país sabe lo que es una dictadura y un golpe de estado. La democracia se basa en las instituciones que lo conforman y esta cámara es la representación de la sociedad. Le pido que retire las palabras del golpe de Estado porque si no, en base a mis competencias, las retiraré yo».

Abascal, por su parte, ha respondido que no retirará sus palabras, quejándose de que ya ni siquiera los diputados tienen derecho a la libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso«.