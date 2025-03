Feijóo llama a concentrar el voto para evitar la dispersión con Vox como en las generales

Alberto Núñez Feijóo lo tiene claro. El voto al PP es el único que hace "realmente daño" a Pedro Sánchez y si se dispersa en ... la opción de Vox "no se va a ir" de la Moncloa. "No volvamos a cometer el error de dividir lo que tiene que ir unido", clamó el líder popular este sábado en un mitin en Tomelloso (Ciudad Real), la tercera intervención desde que comenzó la campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

La media hora larga de discurso de Feijóo, que estuvo acompañado de la cúpula del PP de Castilla-La Mancha, se centró sobre todo en cuestiones europeas y en asuntos domésticos -con Sánchez y su "gobierno populista del bulo", calificó, en el centro de la crítica-, pero lo que más llamó la atención fue la OPA que lanzó a los votantes del partido de Abascal para que no se vuelvan a equivocar cuando depositen la papeleta, como ocurrió en las generales del pasado 23 de julio.

Fue al final de su alegato político. "Si nos movilizamos y cada uno vota a diferentes partidos para que se vaya, entonces no lo lograremos. Más de 11,5 millones personas votaron contra Sánchez (el 23 de julio), pero el sufragio se dividió en dos y obtuvimos 170 escaños (la suma de PP y Vox); pero si nos hubiéramos mantenido unidos (alrededor del PP) hubiéramos logrado 190 escaños. No volvamos a cometer el mismo error", pidió Feijóo a los seguidores de Vox. El partido de Abascal logró 3.033.744 sufragios y 33 escaños en las generales.

Pero Feijóo, en su pretensión de volver a convertir las europeas en un plebiscito contra el presidente del Ejecutivo, también hizo un guiño a los votantes socialistas desencantados con estos meses de Gobierno de coalición y su ley de amnistía al 'procés', que será refrendada esta semana en el Congreso.

"Hoy por hoy hay más razones para votar al PP de las que hubo el 23 de julio, ya que jamás las familias han tenido más dificultades para llegar a fin de mes, y todo para que Sánchez dure un mes en la Moncloa", aseguró. "Les pido el voto a los estafados, a los ciudadanos de Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha que han visto que su sufragio ha sido para pagar favores a los separatistas", lamentó el líder de la oposición.

"No queremos que un gobierno que no tiene mayoría apruebe la Ley de Amnistía. No tiene esa mayoría porque para aprobarla hay que modificar la Constitución, y para eso tenemos que votar todos los españoles. ¿Por qué no lo someten a un referéndum y después decidimos todos los españoles?", continuó Feijóo. En esta línea, retó a Sánchez a convocar elecciones: "Te vamos a decir que no, que no mereces ser presidente y que España no merece un presidente como tú", aventuró.

Un plan hídrico europeo

En clave comunitaria, el dirigente gallego planteó para el próximo mandato en la Unión Europea una política común que vele por los intereses hídricos de todo el territorio en un escenario en que la Europa del sur "está sedienta" y cada vez "lo estará más". "Desde Cadaqués hasta Ayamonte hay un intenso problema con el agua tras seis años sin adoptar más decisiones que enfrentar a la gente para intentar conseguir votos. Y diciendo que no somos ecologistas los que pedimos el agua. ¿Es que se puede mantener la fertilidad de la tierra sin agua?", se preguntó.

Ahora toca "seguir demostrando" que el PP sigue siendo "el partido más apoyado de España" gracias al "compromiso" con nuestro país. Y a los escépticos o indecisos les mandó un mensaje: "Mucha gente se pregunta para qué votar en las europeas. Vamos a votar por el futuro del pasaporte, por la moneda, por el Banco Central, por poder presumir de que somos europeos", enumeró Feijóo, en un contexto en el que, avisó, "China, India o Estados Unidos nos están dejando un poco atrás".

Para ello, añadió, hay que fortalecer una economía basada en "el número de personas que trabajan en una empresa y lo que vale mantener una plantilla en esa empresa". Por todo ello, "el populismo del Gobierno de España está todo el rato echando pestes contra las empresas", cuando las empresas "son el conjunto de los trabajadores que las forman", señaló.