HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 7 de septiembre, en Extremadura?
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en enero de 2024 en el Congreso de los Diputados. EFE

Feijóo se lanza a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo

El PP busca fortalecer su flanco derecho para frenar la subida de Vox, que ya supera en las encuestas el 15% de intención de voto

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:27

El PP ha aceptado el desafío de Vox y se lanzará a competir cuerpo a cuerpo con la formación de Santiago Abascal en el terreno ... en el que la ultraderecha muestra más fortaleza. En el primer Comité de Dirección del partido, el lunes pasado en Aranjuez, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, planteó a su cúpula los tres ejes de su estrategia para los próximos meses y además de la regeneración democrática (un frente obvio por los casos de corrupción vinculados al Gobierno), prometió dar la batalla, para fortalecer su flanco derecho, en la lucha contra la inmigración irregular y en ofrecer soluciones al campo, en primera línea de la agenda tras la ola de incendios del verano. La inmigración y el rural son dos banderas de Vox que ahora enarbolará el PP, así que en términos futbolísticos, Feijóo buscará ganar fuera de casa los puntos que necesita para consolidar su liderato en la clasificación, es decir, para despegar definitivamente en las encuestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  3. 3 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  4. 4

    La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15
  5. 5 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños
  6. 6

    Pocas pero dulces: Las heladerías que resisten en Badajoz
  7. 7

    El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región
  8. 8

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  9. 9

    Las calles de Badajoz se llenan de luz, música y arte en la Noche en Blanco
  10. 10 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Feijóo se lanza a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo

Feijóo se lanza a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo