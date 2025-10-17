Feijóo busca a los autónomos y a las familias en su campaña para rescatar a las clases medias

La clase media, el tradicional soporte electoral del PP, vive un momento de «frustración», agobiada por los impuestos y por la inflación, pero con ingresos ... todavía demasiados altos para aspirar a ayudas sociales. Son los «grandes olvidados» que ahora tratan de recuperar para su causa los populares con un paquete de medidas dirigido a los autónomos y a las familias que comenzará a esbozar este sábado en Soria el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

En el PP creen que ni el PSOE ni Vox son capaces de responder a la demanda de un grupo que se siente excluido de los beneficios de la buena situación macroeconómica, con subida de cuotas y tasas y fuera de las medidas de conciliación. Son aquellas personas, estiman en el partido de Feijóo, que ingresan entre 30.000 y 40.000 euros al año, pero que sufren crecientes dificultades para llegar a fin de mes. «Con dos sueldos ya no te llega, y mientras tanto, el Ministerio de Hacienda bate récords de recaudación», sostienen los populares, que preparan una batería de incentivos, como la deflactación del IRPF, la rebaja del IVA en productos básicos de la cesta de la compra, ayudas a la conciliación y a la natalidad, guarderías gratuitas y apoyo para el acceso a la vivienda.

«Buscamos un rescate económico y emocional de las clases medias, que vuelvan a sentirse vinculados con el Estado para que no tengan la sensación de que su esfuerzo se traduce en soles, lechugas y chistorras», argumentan los populares.

Desde el PP creen que Pedro Sánchez no entiende la desazón de las clases medidas. «Trabajar con usted da rabia porque se aplaude al indecente y se castiga al honrado. En su España, si trabajas, pagas. Pero si robas, cobras y los que le aplauden a usted, prosperan», le espetó Feijóo al presidente en la sesión de control del miércoles.

El último «hachazo» fiscal, la subida de entre 200 y 2.500 euros a 3,4 millones de autónomos en 2026, ayuda a crear un caldo de cultivo para el «malestar social», subrayan desde Génova, y la creciente sensación entre la ciudadanía de que «quien aporta no recibe a cambio ninguna compensación y que quien no aporta sí», en un discurso también vinculado al endurecimiento de las medidas contra la inmigración irregular que lleva anunciando el presidente del PP en las últimas semanas. «No te falla tu país, te falla tu Gobierno», resumen los populares.