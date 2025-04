Feijóo avisa a Sánchez de que no todos los políticos son iguales: «Los hay honestos y decentes» El líder del PP carga contra el presidente del Gobierno por centrar su agenda en «comisiones y mordidas» y no en los problemas reales de los ciudadanos

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 4 de abril 2024, 14:27 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo acusó este jueves a Pedro Sánchez de «poner el ventilador» para aquellos que no están siendo investigados por la justicia y evitar ... así hablar del 'caso Koldo' que afecta a parte de su Gobierno y al PSOE, además de querer trasladar que todos los políticos «son iguales». Nada más alejado de la realidad para el líder del PP que defiende las diferencias entre los políticos «honestos y decentes», entre los que se incluye, que se preocupan «por los problemas reales de la gente» y no en «las cuitas para seguir ejerciendo el poder, la amnistía para que me votes o el referéndum para que me mantengas».

Tras visitar en Valladolid el centro de educación 'El Corro' para personas con el trastorno de autismo acompañado por el el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el líder de la oposición hizo hincapié en que estos «problemas de las personas» son los que deben marcar la «agenda nacional» y no, como está ocurriendo «sean las comisiones de investigación, los contratos con mordidas, los referendos, la amnistía o los contrato millonarios para las televisiones públicas». «Desde hace ya mucho tiempo, y en esta legislatura en su totalidad -recalcó-, no sé está hablando de lo que le pasa a la gente, en las calles, en las familias o en los centros de trabajo». Por eso, el dirigente gallego se comprometió a cambiar la agenda pública y centrarla en los problemas de los ciudadanos en cuanto llegue a la Moncloa. Recordó además que, aunque el PP no gobierna a nivel nacional sí gestiona el 70% de los servicios públicos de España a través de las comunidades y ayuntamientos donde gobierna, de ahí que reiterase el compromiso de su formación con las políticas educativas y sanitarias.

