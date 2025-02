Feijóo asegura que Cataluña «solo es moneda de cambio» para que Sánchez siga en la Moncloa

Alberto Núñez Feijóo prosigue su campaña electoral en Cataluña a falta de una semana para celebrarse los comicios autonómicos. Tras el respaldo recibido el sábado ... en Badalona, tercera ciudad catalana y feudo municipal de los populares catalanes con la alcaldía de Xavier García Albiol, donde el líder del PP recriminó a Pedro Sánchez comportarse como «el amo» y gobernar un «sucedáneo de democracia», Feijóo reiteró este domingo su señalamiento al presidente del Gobierno.

«El interés de Sánchez es perpetuarse en la Moncloa y Puigdemont será quien decida. Cataluña es solo una moneda de cambio para que el líder socialista siga en la presidencia del Gobierno. 'Yo te doy la Generalitat y tú me mantienes en la Moncloa', este es el juego. En Cataluña no vamos a elegir otra cosa: es Sánchez y la Moncloa», aseguró el presidente del PP.

Feijóo volvió a mencionar de forma indirecta el caso de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y sus actividades empresariales investigadas por un juzgado de Madrid: «Nosotros daremos las explicaciones necesarias sobre los negocios del partido, del gobierno y de nuestro entorno cuando sea necesario. Hay que dar explicaciones, ¿qué es lo que hay que ocultar?», se preguntó.

Del mismo modo, reiteró que el PP es el partido que defiende el derecho a la información «y no vamos a perseguir a ningún medio de comunicación ni a ningún periodista», dijo en referencia al «señalamiento» de Sánchez en su carta a la ciudadanía tras el periodo de reflexión de cinco días que concluyó el pasado lunes. «Por encima del poder están los principios de la gente», defendió el líder de la oposición.

En clave catalana, Feijóo afirmó que «ya no hay diferencias entre el independentismo y el PSOE, que ya no es un partido de Estado. Nosotros somos el único partido de Estado en Cataluña, no somos separatistas, les pedimos el voto a quienes creen que España es una gran nación«, reclamó. La economía también ocupó un espacio en su mitin y aseguró que el PP devolverá a la comunidad «las 9.000 empresas que se han ido» por el 'procés'. «Cataluña es el motor económico de España y esa es la apuesta del PP, volver a ese camino», subrayó Feijóo.

El 'sorpasso' a Vox

Aunque de momento Feijóo no ha entrado en el cuerpo a cuerpo con Santiago Abascal, la estrategia del PP se centra en dar el 'sorpasso' a Vox el próximo 12 de mayo y convertirse en la fuerza hegemónica del constitucionalismo en Cataluña. No obstante, se teme que la maniobra electoral de Sánchez basada en la «polarización» y la «crispación» permita al partido de Abascal coger aire y darle un balón de oxígeno ante las europeas del 9 de junio.

En las últimas elecciones catalanas, celebradas el 14 de febrero de 2021, el PP encabezado también por Alejandro Fernández obtuvo el peor resultado de su historia en esta comunidad, con solo tres escaños. La sorpresa de la noche la dio Vox, que irrumpió en el Parlamento catalán con 11 diputados. Ahora, existen encuestas que otorgan a la candidatura del PP hasta 13 o 14 escaños, un resultado que estaría más cerca de los 17 diputados que logró Alejo Vidal-Quadras en 1995 o los 19 que cosechó Alicia Sánchez Camacho en 2012.

Sin embargo, en el cuartel general del PP rehúsan hacer pronósticos a una semana de la cita con las urnas e incluso rebajan las expectativas, conscientes de que Vox tiene mucho techo en Cataluña, con un voto de cabreo y antisistema.

En esta recta final de campaña, Alejandro Fernández contará además con el apoyo de dos destacados 'barones' territoriales del PP, la madrileña Isabel Díaz Ayuso (estará el 6, 9 y 10 de mayo) y el andaluz Juanma Moreno, que lo hará el 7 y 8 de mayo. Ambos tienen previsto visitar las cuatro provincias catalanas.