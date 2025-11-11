HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Juan Francisco Pérez Llorca, durante la celebración este lunes de la junta de Síndics. E. P.

Feijóo propone a Pérez Llorca para sustituir a Mazón y cerrar el pacto con Vox

Tellado exige a los de Abascal «altura de miras y no cálculo electoral»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

El reloj está en marcha. A ocho días para que acabe el plazo estipulado para proponer al candidato a suceder a Carlos Mazón al frente ... de la Generalitat Valenciana, Alberto Núñez Feijóo ha mantenido una conversación este mediodía con Juanfran Pérez Llorca para comunicarle que es el elegido para sustituir a Mazón hasta que se celebren las próximas elecciones autonómicas y buscar así un pacto con Vox, con el que el candidato ha mantenido una interlocución negociadora a lo largo de esta legislatura.

