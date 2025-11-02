HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mazón y Feijóo, en un acto en Alicante en junio. EFE

Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente valenciano en el alero

El líder del PP y el 'president' abordarán «el contexto político» de la Comunidad Valenciana mientras aumenta la presión sobre Mazón

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán «en las próximas horas» una conversación «para ... analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana», según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. En esa charla abordarán «tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las que tiene el PP en esa autonomía», ha dicho Gamarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un establecimiento en Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  3. 3 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  4. 4 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  5. 5 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  8. 8

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  9. 9 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  10. 10

    Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente valenciano en el alero

Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente valenciano en el alero