HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El PSOE presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Junta
Mariano Moreno Pavón este jueves en el Senado E.P.

El exgerente del PSOE que pagaba en sobres a Ábalos y Koldo se niega a declarar en la comisión de investigación

Moreno alega que está citado como testigo en el Supremo pero asegura que está dispuesto a volver al Senado cuando sea interrogado por el alto tribunal

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:12

Comenta

«¿Hay en el PSOE una caja B?». Esa pregunta y otras muchas parecidas sobre la existencia o no de financiación irregular en el Partido ... Socialista quedaron sin respuesta. Mariano Moreno Pavón, gerente de Ferraz en la época en la que el PSOE entregó sobres con dinero en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García, se negó a declarar ante la comisión de investigación del llamado 'caso Koldo' en el Senado. Moreno, a pesar de la gran expectación creada, prefirió guardar silencio y arguyó este jueves ante la Cámara alta que ha sido citado como testigo el próximo miércoles por el instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que investiga en el alto tribunal la trama que salpica al PSOE, y que «por respeto» al juez «primero» dará las «explicaciones pertinentes» al magistrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  2. 2 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  6. 6 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos
  7. 7 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  8. 8 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon
  9. 9 Ángel Calle, hijo predilecto de Villafranca de los Barros
  10. 10

    La Asamblea vota la reforma que acercaría las elecciones anticipadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El exgerente del PSOE que pagaba en sobres a Ábalos y Koldo se niega a declarar en la comisión de investigación

El exgerente del PSOE que pagaba en sobres a Ábalos y Koldo se niega a declarar en la comisión de investigación