La Eurocámara reconoce la «cuenta pendiente» con las víctimas de los asesinatos sin resolver de ETA

Dos años después de la misión de eurodiputados para conocer la situación en la que se encuentra la investigación de los 379 asesinatos sin resolver ... de ETA, la causa permanece abierta en el Parlamento Europeo, que reconoce que «hay cuentas pendientes» con las víctimas. La principal, según han criticado este martes Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, es «el incumplimiento» de las recomendaciones de la Comisión de Peticiones, que pidió que los crímenes de la banda terrorista sean considerados de lesa humanidad y que no prescriban; y perseguir los 'ongi etorris' y actos de enaltecimiento que provoquen una revictimicación.

En nombre del peticionario ha intervenido Daniel Portero de la Torre, diputado de la Asamblea de Madrid por parte del PP, quien ha criticado que «el 44% de los crímenes de la banda terrorista ETA siguen sin resolverse por falta de voluntad política», un argumento que también ha respaldado el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé. De la Torre también ha lamentado que las recomendaciones de la Eurocámara no se han cumplido a nivel nacional. Se ha referido, en particular, a que las autoridades nacionales «no han evitado el enaltecimiento del terrorismo» y a que estos crimenes no han sido considerados «de lesa humanidad», lo que haría que no prescribieran y no fueran amnistiables.

El diputado ha pedido, igualmente, que se modifique la directiva de Víctimas, una propuesta que ya recibió el respaldo de la Comisión de Libertades Civiles y que ha sido impulsada por el eurodiputado popular Javier Zarzalejos. El político del PP ha tomado la palabra para señalar que la modificación de la reforma introduce «una obligación de los Estados miembros de impedir el enaltecimiento del terrorismo y los homenajes a los criminales convictos para evitar una revictimización». Ha exigido, además, que se sigan las recomendaciones del informe que vinculaban los beneficios penitenciarios de los presos de ETA con su colaboración para resolver los casos abiertos de la banda terrorista y que los jefes de la organización respondan por los crímenes que se cometieron mientras estaban al mando.

En nombre de los socialistas, Cristina Maestre ha lamentado el alto número de casos sin resolver. «El terror evitó esclarecer la mayoría de los casos. Su resolución corresponde a los cuerpos de Seguridad del Estado», ha apuntado. Por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, ha denunciado que desde 2011 se hayan «cuadruplicado» los 'ongi etorris'. «No han colaborado en ningún caso sin resolver, no han reconocido en ningún caso el dolor causado y nunca han negado que quieren reescribir la historia», ha señalado.

La Comisión Europea, por su parte, ha comparecido para subrayar que los Estados miembros son los únicos «responsables del mantenimiento de la ley, el orden y la seguridad interior».