HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Junqueras, líder de ERC, y Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso EP

Esquerra carga contra la ruptura de Junts, da más tiempo al Gobierno y apuesta por que la legislatura «avance»

ERC ofrece un asidero a Sánchez: si cumple con la financiación singular, cree que Junts no podrá votar en contra en el Congreso

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

ERC ha decidido dar más tiempo a Pedro Sánchez. Dos semanas después de que Junts anunciara su divorcio con el presidente del Gobierno, materializado con ... el veto a todas las leyes que impulsen el PSOE y Sumar en el Congreso, los republicanos se han desmarcado de la vía rupturista de los junteros, que han calificado como «numerito» y «escenificación», y han apostado por mantener abierta la negociación con los socialistas para tratar de que la legislatura «avance».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  2. 2 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  3. 3 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  4. 4

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  6. 6

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  7. 7

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  8. 8 Luisfer y José dan otro paso hacia su vida independiente
  9. 9 El Mérida desquicia al Castilla
  10. 10 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Esquerra carga contra la ruptura de Junts, da más tiempo al Gobierno y apuesta por que la legislatura «avance»

Esquerra carga contra la ruptura de Junts, da más tiempo al Gobierno y apuesta por que la legislatura «avance»