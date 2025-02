España, el segundo país de la UE que más menores no acompañados acogió en 2023

España recibió en 2023 a un total de 10.287 niños extranjeros, 9.131 llegaron sin acompañamiento. Se trata de un 163% más que lo ... registrado un año antes, una cifra récord en la última década. Si se compara esta cifra con la contabilizada por el resto de países europeos, solo estaría por encima Italia, que registró al doble de menores no acompañados. Sin embargo, esta situación podría verse agravada a lo largo de este año. Desde Unicef alertan de que todo parece indicar que desembarcarán más niños, comprometiendo aún más los sistemas de acogida de Canarias y Ceuta, los dos territorios que soportan mayor presión. Todo ello pese al rechazo de la reforma de la ley de extranjería en el Congreso de los Diputados.

El origen de la mayoría de los menores que desembarcaron en España el año pasado, según los últimos datos de Acnur, fueron Marruecos, Mali, Guinea, Costa de Marfil y Senegal. Las llegadas desde este último país fueron especialmente intensas a finales de 2023 como consecuencia de la inestabilidad en la que estaba sumida la población y el incremento de violencia, una situación que surgió como consecuencia de la falta de Gobierno. Este éxodo masivo aminoró en febrero de este año gracias a la configuración de un nuevo Ejecutivo, por lo que las ONG creen que las cifras de niños de esta nacionalidad serán menores en 2024.

Qué pasa en Europa

Las llegadas totales a Europa de estos menores en 2023 ascendieron hasta las 35.510. Supone un incremento del 58% respecto a lo contabilizado un año antes. Italia es el país que lidera la lista en cuanto al número de acogidas gestionadas, puesto que recibió 18.820 niños en sus costas, prácticamente el doble de los que desembarcaron en España, que se sitúa como el segundo país de la Unión Europea que más menores no acompañados atendió.

Aunque la diferencia entre ambos territorios es notable, España ha sufrido un mayor incremento –163% frente al 69%–. El resto de territorios que conforman la entrada al continente para estos niños son Grecia, que acogió a 2.867; Bulgaria, que asistió a 3.845 menores; Malta, a donde llegaron 24; y Chipre, que atendió a 828.

Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef en España, explica que la gestión de estos niños que se arriesgan no solo al viaje en patera, sino también a «abusos, trata, violaciones» es fundamental una vez que llegan al país de destino. Sin embargo, esta se ha convertido en una tarea complicada en España debido a la reticencia de algunas comunidades a aceptar un traspaso de niños desde los puntos más tensionados. El problema en España, señala, radica en que los sistemas de acogida de Canarias –principal vía de entrada– están «sobrepasados», por lo que, aunque muchos de ellos son «susceptibles de protección internacional» al huir de guerras, no es posible proceder su correcta identificación.

Fingen ser mayores de edad

Las autonomías que rechazaron la reforma la ley de extranjería argumentaban que sus sistemas ya están completos por los menores que fingen ser mayores de edad. «No se les están haciendo bien las pruebas, así que algunos menores mienten sobre su edad», apunta Contreras. «Una vez en la península, admiten que tienen 16 y 17 años», continúa. Hasta que descubren su engaño, viven «en la calle sin ningún tipo de documentación ni protección».

Un contexto que se agravará aún más en septiembre, octubre y noviembre, ya que «son los meses de más llegadas». Por ello, desde Unicef estiman que las llegadas en 2024 serán «bastante» superiores a las del año pasado. «Prácticamente todos los días llega al menos un niño a Canarias», señala Contreras. Cree que esto supondrá no solo un aprieto para Canarias, sino también para otros territorios, como Ceuta, que ya ha denunciado que están al borde del colapso, con cerca de 16 menores por kilómetro cuadrado (3,5 veces de su capacidad). Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana también han elevado la voz, puesto que la inmigración ha crecido notablemente respecto a otros años.

Desde las ONG confían en que la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que permitiría trasladar a estos menores a otras comunidades cuando la de llegada está colapsada, acabará saliendo adelante. No obstante, advierten de que no es el único cambio necesario. «Hay que trabajar también en un protocolo para cuando estos menores cumplen la mayoría de edad, para que no acaben viviendo en la calle como ocurre en muchos casos actualmente», señala Contreras.

La mayoría de los llegados en 2024 son de Mali, que lleva más de una década sumido en inseguridad, crisis políticas y socio-económicas, además de varios golpes de estado. Por ello, muchas familias embarcan a sus hijos en un trayecto que puede costarles la vida, pero que consideran que les ofrecerá un futuro mejor que el que pueden tener en sus propias casas y ciudades.