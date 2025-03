España será el 28 de mayo el primero de los grandes de la UE en reconocer a Palestina

El próximo 28 de mayo es finalmente la fecha elegida por el Gobierno de Pedro Sánchez para que España reconozca el Estado palestino en una ... iniciativa coordinada con Irlanda y Noruega para aumentar el impacto diplomático de la decisión. El camino hasta el Consejo de Ministros del próximo martes no ha estado exento de curvas desde octubre, cuando tras la respuesta de Israel al ataque de Hamás, la apuesta de Sánchez fue que la declaración se produjera de forma consensuada dentro de la UE.

En estos siete meses los contactos con otros países han sido incesantes en una gira internacional por países árabes clave como Jordania, Arabia Saudí y Catar y en Europa con visitas del propio Sánchez a Noruega, Irlanda, Bélgica o Eslovenia. Como resultado, serán tres -a la espera de que se pronuncien Eslovenia y Malta- los países que se sumarán a los más de 140 que ya conceden a Palestina este estatus en el mundo y entre los que no se encuentran, más allá de Estados Unidos -principal aliado del Gobierno hebreo de Benjamín Netanyahu-, ni Alemania, Francia e Italia.

El principal punto de desencuentro, en el contexto del conflicto entre Israel y Palestina, está entre quienes consideran que el reconocimiento debe ser el final de la solución de los dos Estados -la postura a la que se adhiere el PP de Alberto Núñez Feijóo- y no «solo el principio», como avanzó este miércoles Sánchez en el pleno del Congreso. Precisamente, con el objetivo de «empoderar» a la Autoridad Palestina cuando llegue el momento de la negociación, Sánchez cree necesario reconocer oficalmente al país.

«La paz, la justicia y la coherencia» son las tres razones que adujo el líder socialista para defender la postura del Gobierno. Aunque se trata de una competencia exclusiva del Ejecutivo que no requiere del aval del Parlamento, Sánchez llevó el debate al pleno aparejado al anuncio de la fecha, sin haber forjado un consenso con el PP y tras comunicar la decisión al rey Felipe VI, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

El presidente del Gobierno afirmó que con esta declaración España contribuirá a la paz en el Mediterráneo, después de más de medio siglo en el que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, los Acuerdos de Oslo y las peticiones de las ONGs reportando las injusticias en los territorios ocupados han sido ignorados. «Esa pasividad debe acabar», señaló, al tiempo que defendió su gesto por coherencia. «Defendemos la misma posición en Ucrania y en Palestina. Sin dobles raseros», subrayó.

Tras cargar duramente contra Netanyahu, al que acusó de «continuar con su destrucción de Gaza» y de seguir castigando a los palestinos «con hambre y terror», Sánchez incidió en que el reconocimiento no es contra el pueblo de Israel. «Y menos contra los judíos», apostilló. «El propósito de la diplomacia -recalcó- no consiste en no molestar, sino en defender los valores y las posiciones de forma pacífica y es eso lo que estamos haciendo hoy». Un gesto diplomático con más simbolismo que efectos prácticas sobre terreno, pero que ya se ha cobrado la retirada de sus embajadores por parte de Israel.

«Debería haber llegado antes»

El reconocimiento de Palestina no contó con el respaldo cerrado de toda la Cámara. Los socios de investidura del PSOE celebraron la decisión considerándola una «buena noticia», aunque con matices, ya que interpretan que la medida debería haber llegado «mucho antes», mientras que PP y Vox se mostraron críticos. «Va a perjudicar usted al pueblo palestino y allá su responsabilidad», espetó Feijóo a Sánchez.

El líder del PP reiteró que para su partido la prioridad es la liberación de los rehenes en manos de Hamás, «el alto al fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada», enumeró el jefe de los populares. «Una vez que esto ocurra, añadió, «hablemos de una solución de paz y convivencia duradera, de dos Estados democráticos y de liberar a Palestina».

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, tildó de «equidistancia insoportable» la postura del Ejecutivo con respecto a Israel y Hamás y acusó al secretario general del PSOE de aceptar los relatos de la milicia palestina «igual que ha aceptado los relatos de ETA».

Otros acuerdos

En el marco de este anuncio, Sánchez anunció que España acogerá a una treintena de niños gazatíes que han sido diagnosticados con cáncer o sufren traumatismos severos para ofrecerles un tratamiento seguroy que nuestro país firmará un acuerdo con Ucrania cuando la situación mejore en el frente para elevar la cooperación económica, social e institucional entre ambos países.

España también secundará un mayor apoyo comunitario al Líbano, que se ha materializado hace unos días con la creación –por parte de la Comisión Europea– de un paquete financiero de mil millones de euros que ayudará a este país a modernizar su economía y asistir a los cientos de miles de refugiados que hay en la región.