ERC rechaza que las causas que Junts atribuye al 'lawfare' como Pujol, Boye o Borràs puedan ser amnistiadas

ERC rechaza de forma categórica que algunos casos de corrupción, como el que implica a Jordi Pujol o a Laura Borràs, puedan ser amnistiados por ... la ley que el PSOE negocia con Junts, bajo el paraguas de que son causas de 'lawfare'. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado este lunes que el 'lawfare' ha de entrar en la ley, no por los nombres en sí, sino por lo que «implica políticamente para España», ha señalado en un tuit.

Los junteros reclaman que algunas causas que afectan a los secesionistas y que en la formación de Puigdemont atribuyen al 'lawfare' estén incluidas en la ley de amnistía. ERC, en cambio, lo ha descartado este lunes. Algunos de esos procesos judiciales puestos en marcha por lo que el independentismo califica como causa general contra el secesionismo implican a Laura Borràs. Jordi Pujol, Gonzalo Boye o Josep Lluís Alay.

ERC ha advertido de que el Tribunal Constitucional mirará con lupa la ley. Y ha avisado de que si la norma aprobada abre el abanico a estos casos, que ya no tienen nada que ver con el 9-N, el 1-O o las protestas postsentencia, se le estará facilitando el trabajo al Constitucional para tumbar la ley. Esquerra, incluso, no ha descartado no suscribir la ley de amnistía que negocian PSOE y Junts si al final incluye algunos casos como el de Pujol, Borràs o Boye. «No adelantamos la posición sobre algo que no hemos visto», ha dicho la portavoz del partido, Raquel Sans, sobre la norma que negocian Puigdemont y Santos Cerdán en Bruselas.

Eso sí, ERC ha querido dejar muy claro que la ley de amnistía que acordó con el PSOE incluye los hechos vinculados al 9-N, al 1-O y a las protestas, así como a los CDR y Tsunami Democrático. «Otras causas no encajan», según Sans. En concreto, los casos de Jordi Pujol y Laura Borràs son temas de «corrupción», según los republicanos, que a su juicio no deben asociarse con la ley de amnistía. «Si no, habría amnistía para todos los independentistas, hicieran lo que hicieran», según la portavoz de la formación republicana.