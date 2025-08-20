HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intervencion de Oriol Junqueras, presidente de ERC, en el consejo nacional de su partido en junio EFE

ERC mantiene su rechazo a negociar los presupuestos de Sánchez a pesar de la quita de la deuda de Cataluña

Junqueras vuelve a señalar a la vicepresidenta Montero: «No nos fiamos de nadie»

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:35

ERC considera una buena noticia que el Gobierno vaya a aprobar en breve la condonación de una parte de la deuda de la Generalitat catalana. ... Pero esta decisión no es suficiente para que los republicanos se avengan a negociar los Presupuestos Generales del Estado. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha insistido este miércoles en que la quita del 20% de la deuda de la Generalitat, que será asumida por el Estado, «no tiene ninguna vinculación» con la negociación presupuestaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  2. 2 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  3. 3 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  4. 4 El parque de San Fernando de Badajoz amanece de nuevo con pintadas
  5. 5 Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes
  6. 6 Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego
  7. 7 La Federación de Caza rechaza que se criminalice al sector por culpa del «malnacido» que provocó el incendio de Aliseda
  8. 8 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  9. 9 Qué implica la declaración de zona catastrófica en las áreas afectadas por los incendios en Extremadura
  10. 10 La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo: «Son siete familias que siempre compran la misma terminación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ERC mantiene su rechazo a negociar los presupuestos de Sánchez a pesar de la quita de la deuda de Cataluña

ERC mantiene su rechazo a negociar los presupuestos de Sánchez a pesar de la quita de la deuda de Cataluña