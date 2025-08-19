El Gobierno aprobará la condonación de una parte de la deuda a Cataluña en septiembre

Esquerra Republicana ha avanzado este martes que el Gobierno aprobará en septiembre la condonación de una parte de la deuda del FLA a Cataluña, extensible ... a todas las autonomías. Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que el Consejo de Ministros aprobará en breve el anteproyecto de ley que hará posible la condonación de la deuda a las autonomías, entre ellas a Cataluña. La medida podría aprobarse ya el 2 de septiembre según ERC, aunque fuentes gubernamentales no han confirmado la fecha exacta. El Gobierno ejecutará una quita de 17.000 millones de la deuda catalana y prevé una condonación total a las autonomías que así lo requieran de 83.000 millones. En el Gobierno, confían en que la medida llegue al Congreso para su votación y aprobación definitiva antes de final de año.

El pasado mes de febrero, el Gobierno pactó formalmente con los republicanos la quita del 22% de la deuda de la Generalitat con el fondo de liquidez autonómica. Fue una de las concesiones de los socialistas a los republicanos a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La asunción de una parte de la deuda catalana por parte del Estado se hará vía ley orgánica, aprobada en Consejo de Ministros.

Esquerra Republicana ha celebrado este martes «los avances por parte del Gobierno español en la condonación del FLA». Los republicanos han avanzado el anuncio y se han felicitado de que el Gobierno español «incorpore la tramitación del proyecto de ley sobre la condonación del FLA en el primer Consejo de Ministros del año que se celebrará a principios de septiembre».

«Hemos trabajado con el objetivo de que antes de fin de año el Congreso de los Diputados dé luz verde a esta condonación», ha declarado el presidente del partido, Oriol Junqueras, en un comunicado. Asimismo, los republicanos han advertido no obstante que a pesar de los avances alcanzados en este ámbito, es necesario progresar «decididamente» en el entendimiento sobre la financiación singular si el PSOE pretende llegar a nuevos acuerdos con la formación republicana. Junqueras, ayer, avisó al Gobierno que ERC está a «años luz» de aprobar los Presupuestos e insinuó que la vicepresidenta y ministra de Hacienda debería apartarse de la negociación presupuestaria y del cupo catalán. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó ayer que el Ejecutivo presentará las cuentas para 2026. Este primer anuncio sobre el FLA busca el acercamiento con ERC para aprobar los PGE.

El Gobierno y ERC pactaron en febrero la condonación de una parte de la deuda catalana, aprobada posteriormente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Es importante que se apruebe antes de finales de este año para que así el gobierno catalán pueda incorporar en sus cuentas el ahorro en intereses de unos 1.000 millones de euros anuales, lo que supone aproximadamente un ahorro del 20% en este concepto», ha señalado Junqueras.