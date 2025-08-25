ERC y EH Bildu se conjuran para «responder» a la «ola reaccionaria que se levanta en España»

Los líderes de ERC, Oriol Junqueras, y de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se han reunido este lunes en la sede de la formación abertzale, en ... San Sebastián, donde han «explorado respuestas a la situación complicada y poco esperanzadora generada en el mundo y en el Estado español«. En concreto, han analizado el curso que se inicia esta semana, con el horizonte del apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos Generales del Estado. «España pasa por momentos complejos. Se encuentra en un punto de inflexión en el que se han generado nuevos retos. En este sentido, las formaciones catalana y vasca han analizado los escenarios que se pueden dar en los próximos meses», según el comunicado conjunto de los dos partidos.

Otegi y Junqueras, cuyos partidos mantienen desde hace años un acuerdo estratégico y se han presentado juntos a elecciones como las europeas o en las generales para el Senado, han evitado la comparecencia conjunta. Ambos partidos han emitido un comunicado, en el que han fijado como objetivo hacer frente a la derecha y a la extrema derecha. «Ante la ola reaccionaria que se levanta en España, coincidimos en que la solución es más nación y más construcción nacional. Éste ha sido el camino cuando se han vivido situaciones parecidas. Y así lo haremos, como lo hemos hecho siempre, a pie de calle y desde las instituciones«, han asegurado.

Los dos partidos apuestan por la continuidad del actual Gobierno del PSOE y Sumar. pero no lo han verbalizado. EH Bildu se ha convertido en el socio más fiel de Sánchez, el papel que jugó Esquerra en la pasada legislatura. Los republicanos

en cambio han perdido peso dentro de la mayoría de la investidura, pero tratan de mantener su influencia, aprovechando la debilidad de Sánchez para elevar sus exigencias. ERC no hará nada que precipite la llegada de un gobierno de derechas. Pero insiste en amenazar con tumbar los Presupuestos, si los socialistas no avanzan con más decisión en la propuesta de financiación singular para Cataluña.

El encuentro ha llegado marcado por la situación política española y también por la propuesta lanzada por el dirigente de Esquerra, Gabriel Rufián, de una candidatura conjunta de las izquierdas a la izquierda del PSOE de cara a las generales. La idea fue rechazada por todas las formaciones progresistas interpeladas por el propio portavoz de ERC en el Congreso, incluido su propio partido y por su líder, Junqueras, que rechazó por completo el proyecto. En el comunicado, las dos fuerzas se han comprometido a seguir «colaborando». «Esquerra Republicana y EH Bildu somos partidos hermanos, independentistas y de izquierdas, de pueblos hermanos. Y siempre colaboraremos para que nuestros proyectos sean más fuertes y nuestros países más justos y libres. Y esto es lo que nos guía», han señalado.

La reunión ha sido encabezada por los principales líderes de ambas fuerzas políticas, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras; y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Por parte de los republicanos han participado en el encuentro la secretaria general, Elisenda Alamany; y el adjunto a la secretaría general, Oriol López; y por parte de la formación vasca, el secretario de Relaciones políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta, y la portavoz adjunta del Senado y miembro de la mesa política de EH Bildu, Idurre Bideguren.