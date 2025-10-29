Así hemos narrado en directo el funeral de Estado por las víctimas de la dana

18:23

En primer lugar quiero dar el pésame a todas las personas que estamos aquí y que hemos perdido a nuestro seres queridos. Hace un año que nos cambio la vida y aun sentimos el vacío que nos cambió la vida. Hace ya un año en el que el agua lo arrasó todo. NO solo de aquellas que se fueron sino también de las que nos quedamos. La dana cambio para siempre la historia de nuestros pueblos. Por eso no quiero que solo sea un homenaje a los que se fueron sino también un reconocimiento para los que seguimos aquí«. Empieza Andrea Ferrari»