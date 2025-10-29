Así hemos narrado en directo el funeral de Estado por las víctimas de la dana
Al principio y al final del funeral de Estado, algunos familiares han increpado a Carlos Mazón con gritos de «rata cobarde, asesino»
Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:04
19:06
Concluye el funeral de Estado tras los gritos de algunos de los asistentes pidiendo la dimisión de Mazón. Los Reyes abandonan la Ciudad de las Artes.
19:03
«Mazón dimisión» o Mazón hijo de puta« gritan algunos de los asistentes»
«Mazón dimisión» o «Mazón hijo de puta». Se vuelven a escuchar los gritos de protesta en el interior, aún con la presencia de los Reyes. Piden la dimisión y aseguran que no van a parar.
18:58
La Reina se abraza con algunos de los familiares de las víctimas.
18:57
Los Reyes continúan en el lugar saludando y hablando con algunos de los familiares asistentes al funeral.
18:56
Termina el funeral de Estado
Concluye el homenaje de Estado a las víctimas de la dana
18:54
«Que nuestro abrazo lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo os llegue y os envuelva siempre»
Felipe VI ha concluido su intervención asegurando que es «difícil» transformar las palabras en abrazos, pero que «aún así, desde el corazón» es lo que intentan hacer. «Que nuestro abrazo lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo, os llegue y os envuelva siempre», ha finalizado.
18:48
Felipe VI: «Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita»
«Cada nombre forma parte de una memoria que nos pertenece a todos. Y ese es el sentido de este día. Son emociones a las que cuesta poner palabras. He intentado ponerme en vuestro lugar, imaginar qué os podía decir. Y no existen las palabras perfectas. Sólo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que nos une a vosotros». «Es necesario seguir analizando las causas de la tragedia para extraer las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras catástrofes y minimizar sus posibles consecuencias. Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita».
18:45
El Rey: «Gracias por cubrir con amor todo ese dolor»
«29 de octubre un año después. Lo que ocurrió ese día, esa noche y lo que siguió, nos trae recuerdos duros. En aquella fatídica fecha una terrible daña nos golpeó. Dejó muchísimo dolor. Vosotros familiares y amigos, »gracias por cubrir con amor todo ese dolor«, empieza el Rey.»
18:43
Toma la palabra el Rey tras la ofrenda floral. Así, ha señalado que las víctimas son «la razón, el corazón y el sentido» de este día.
18:40
«Es quien omite su deber quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes»
Aunque las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes causa, «es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes». Concluye Virginia Ortiz.
18:38
Toma la palabra Virginia Ortiz, familiar de una víctima en Letur. «Lamento que no todos tuvieran ese consuelo. Esta misma tierra fue testigo de la naturaleza de nuestra sociedad, cuándo miles de ciudadanos se desplazaron para ayudar sin que nadie se lo pidieran».
18:31
«Yo cuento mi historia, pero aquí hay 237 historias, con nombres y apellidos. Con familias destrozadas y sueños rotos. No podemos olvidar a familias que han perdido más de un ser querido y niños. Hay muchas almas rotas unidas por el dolor, pero tengo la esperanza de que un día encontremos una razón por la que seguir adelante. En mi caso son mis hijos. Ya han perdido a su padre y no pueden perder a su madre», continúa.
18:30
«El cuadro de nuestra vida se rompió en mil pedazos»
«El momento más duro de mi vida fue decirle a nuestros niños que no volverías». El cuadro de nuestra vida se rompió en mil pedazos«, continúa antes de agradecer a todos los que les han ayudado en este camino de recuperación.»
18:28
Toma la palabra Naiara Chuliá Beitia, familiar de una persona que murió al salir del trabajo en Bétera. Narra la vida que hizo junto a su marido en Valencia, y recuerda lo que hizo el último día que estuvo junto a su marido. «Cuando todo iba bien, un día te vas de casa y no vuelves», lamenta.
18:26
«Mientras que exista memoria nunca habrá olvido», asegura Andrea Ferrari
«En medio del caos, la humanidad sigue existiendo», reivindica Ferrari, antes de detenerse en el ámbito más personal y hablar de su madre, que perdió la vida al salir del trabajo. «Esto es un acto que nos ayuda a vivir. Un acto de compromiso, el de no olvidarlos y el mantener vivo su recuerdo para siempre». «Convirtamos este homenjare en una lección», asegura antes de pedir que mientras que «exista memoria nunca habrá olvido». «Queremos que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad», concluye.
18:23
En primer lugar quiero dar el pésame a todas las personas que estamos aquí y que hemos perdido a nuestro seres queridos. Hace un año que nos cambio la vida y aun sentimos el vacío que nos cambió la vida. Hace ya un año en el que el agua lo arrasó todo. NO solo de aquellas que se fueron sino también de las que nos quedamos. La dana cambio para siempre la historia de nuestros pueblos. Por eso no quiero que solo sea un homenaje a los que se fueron sino también un reconocimiento para los que seguimos aquí«. Empieza Andrea Ferrari»
18:21
«Esta ceremonia pretende ser una acto de recuerdo y de verdad. Por eso vamos a escuchar a quienes perdieron la tragedia». Interviene Andrea Ferrari, hija de una de las fallecidas cuando salía del trabajo.
18:15
«Para todos ellas y ellos es nuestro homenaje de hoy», concluye Siscar tras leer los nombres de las 237 víctimas: 229 en la provincia de Valencia, siete en Castilla-La Mancha y uno en Málaga. Continúa el acto con un emotivo aplauso y familiares mostrando fotos de sus seres queridos.
18:06
Recitan los nombres de las 237 víctimas mortales de la dana
«Gracias a la entrega colectiva hoy podemos mirar atrás con dolor pero con el reconocimiento de un país que se une ante la tragedia. Ojalá juntos sepamos cuidarnos más y por supuesto no olvidar», continua antes de comenzar a decir uno a uno los nombres de cada uno de los fallecidos.
18:05
«Durante días nos faltó todo»
«En medio de la catástrofe, emergió la solidaridad del pesar de un pueblo herido pero no vencido. España entera sufrió el golpe. La solidaridad llegó de países amigos y desde todos los rincones acudieron a ayudar. Durante días nos faltó todo», recuerda la presentadora ante los 800 invitados, 600 de ellos familiares de víctimas
18:03
«La lluvia arrasó lugares incluso donde no llovía»
«Estamos para recordar y rendir homenaje a la victimas», comienza la periodista Lara Siscar, que describe que hay 237 rosas blancas por cada una de las víctimas de aquel 29 de octubre. «La lluvia no supo llover y arrasó lugares incluso donde no llovía». «Entre el caos, el pueblo valenciano supo encontrar el coraje. Gracias esa entrega colectiva, hoy podemos mirar atrás con dolor pero también con el reconocimiento de un país». Palabras de Lara Siscar.
18:02
Comienza el funeral con el himno de España
El acto da comienzo con el himno de España.
18:00
Gritos de «Puto cobarde», «rata cobarde» y «asesino» a Mazón en el interior del funeral
«Puto cobarde», «rata cobarde» «asesino» gritan algunos de los asistentes en el interior del acto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón
17:57
Fueron las víctimas quienes pidieron que Carlos Mazón no estuviera hoy en el funeral de Estado por la gestión de la dana
17:51
Los Reyes están acompañados por el presidente del Gobierno y por la presidenta del Congreso. En este encuentro no está Carlos Mazón.
17:50
Los Reyes se reúnen con representantes de víctimas de la dana
Los Reyes están hablando en este momento con representantes de víctimas de la dana.
17:48
Los Reyes llegan a la Ciudad de las Artes
Los Reyes llegan a la Ciudad de las Artes. Primero mantendrán un encuentro con varios familiares de víctimas de la dana.
17:46
Sánchez saluda al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón
El presidente del Gobierno ha saludado a la presidenta del Congreso y el del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán así como al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
17:45
Llega Pedro Sánchez a la Ciudad de las Artes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a la Ciudad de las Artes y saluda a las autoridades.
17:43
Protestas simultaneas al funeral
A la misma hora a la que comienza el funeral de Estado, en varios municipios afectados por la dana comenzarán manifestaciones de protesta por la gestión.
17:37
Llega Alberto Núñez Feijóo
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado al Museo de las Ciencias para el funeral por las víctimas de la dana escasos minutos después de la llegada del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
17:31
LLegada de las autoridades sin incidentes
El acceso de las autoridades sigue sin ningún tipo de incidentes gracias al fuerte dispositivo de seguridad. Sólo se escuchan algunos silbatos de las protestas aledañas a Ciudad de las Artes y las Ciencias.
17:24
Carlos Mazón llega a la Ciudad de las Artes
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acaba de llegar al lugar donde tendrá lugar el funeral de Estado. Lo ha hecho solo.
17:18
237 rosas blancas en un monolito cerámico presiden el espacio
En el centro de la sala en el Museo de las Ciencias hay un monolito cerámico con 237 rosas blancas en homenaje a las víctimas de la dana.
17:16
La emoción de la víctima que hablará en el funeral: «Solo me importa que se escuchen mis palabras»
Las familias de los fallecidos en la dana llegan a la Ciudad de las Artes: «¿Para qué tenemos autoridades si no avisan?».
17:11
Varios ministros ya están dentro del recinto al entrar por los accesos laterales
Los ministros José Manuel Albares, Pilar Alegría y Fernando Grande-Marlaska, han llegado ya al funeral por las víctimas de la dana. También ha entrado el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero y el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa.
17:02
Acaba de entrar en el recinto la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. También La vicepresidenta primera María Jesús Montero. Antes ha accedido el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent.
16:56
María del Mar es doble afectada. O triple. Ella y sus dos hermanos son de Benetússer: “De la parte donde llegó el agua hasta los tres metros”. Pero también son amigos de Hui, la niña de origen chino fallecida. Pero es que además el padre de los tres hermanos es una de las víctimas de la residencia de Paiporta. La cara de tristeza y desolación suena a ser perenne desde hace un año. “Venimos por respeto a mi padre. Porque por ellos…«, lamenta.»
16:48
Comienzan a llegar los primeros representantes públicos
Alcaldes de la comarca de l'Horta Sud, una de las zonas más afectadas por la dana, llegan a la Ciudad de las Artes
16:41
Milagros entre el barro: el día que tres bebés vencieron a la dana
Milagros entre el barro: el día que tres bebés vencieron a la dana

La esperanza llegó a las casas de Gestalgar, Silla y Picanya con el nacimiento de tres bebés durante los días oscuros de la catástrofe.
16:36
Los Reyes llegarán a las 17:45 horas
El funeral será conducido por la periodista Lara Siscar, y tiene una duración prevista de una hora. A partir de las 16:30 llegarán los alcaldes, los presidentes autonómicos y los representantes del Gobierno, y finalmente, a las 17:45, entrarán los Reyes, que serán recibidos por Pedro Sánchez y saludarán al resto de las autoridades. Se leerán los nombres de todos los fallecidos y los familiares de tres víctimas hablarán en representación de los afectados.
16:24
Los Reyes y Sánchez saludarán a los familiares de las víctimas
Moncloa ha rectificado el programa sobre el que se trabajaba en el funeral de Estado y finalmente, los Reyes sí saludarán, junto a Pedro Sánchez a los familiares de las víctimas en una sala adyacente unos minutos antes de las 18:00 horas
16:18
Las familias de las víctimas estaban convocadas a las 16 horas junto al puente de l’Assut de l’Or. Cuatro minutos antes, ya han sido requeridas para acceder. Han aparecido familiares de Javier Sánchez y su hijo Javi, padre e hijo fallecidos en un desplome en Sot de Chera. También un vecino que perdió a su padre en Benetússer. “Venimos por respeto a mi familia, si viene (en referencia a los representantes políticos) a darme la mano, me giraré”, afirman.
16:15
Historias de vida y muerte tras la dana
Historias de vida y muerte tras la dana

Testimonios de un desastre que arrasó hogares, quebró vidas y dejó una profunda huella donde el agua lo arrastró todo a su paso el 29 de octubre de 2024.
16:11
Los familiares de víctimas de la dana empiezan a llegar a la Ciudad de las Artes
Los familiares de víctimas de la dana ya han empezado a llegar a la Ciudad de las Artes de Valencia, donde se celebrará el funeral a partir de las 18:00 horas.
16:02
Abascal y Ayuso no acudirán al funeral
Al acto acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el cada vez más cuestionado Carlos Mazón. Aunque otros líderes como Santiago Abascal y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso no participarán en el acto.
15:54
Una protesta pide la dimisión de Mazón
Una marcha ha recorrido el centro de Valencia siguiendo el trayecto de la «ignominia» desde la Plaza de la Virgen hasta el restaurante El Ventorro para exigir la dimisión del jefe del Consell, Carlos Mazón. «Vergüenza», han gritado a las puertas del establecimiento donde el 'president' comió el día de la dana con la periodista Maribel Vilaplana.
15:49
800 personas acudirán al funeral
Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán un homenaje solemne al que acudirán unas 800 personas, pero que en el ámbito político llegará cargado de tensión por la presencia del cada vez más cuestionado presidente de la Generalitat, Carlos Mazón
15:44
Valencia acoge un funeral de Estado en el primer aniversario de la dana
El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, acogerá este miércoles el funeral de Estado por las víctimas de la dana en el primer aniversario de la peor tragedia natural de España en el siglo XXI
