Ley de amnistía, en directo: Nogueras: «Nuestro objetivo sigue siendo la independencia de nuestro país, de Cataluña»

Feijóo: «Pedro Sánchez depende de todo lo que le diga Puigdemont»

«Ustedes lo han aceptado todo», ha dicho dirigiéndose a la bancada socialista. «Señores del PSOE. no subestimen la inteligencia de los españoles y llamen a las cosas por su nombre. No nos vengan con justicia porque quieren sortearla y, sobre todo no se atrevan a vendernos la recopilación porque esta ley divide a España». «Solo hay una falta de escrúpulos. Pedro Sánchez depende de todo lo que le diga Puigdemont», ha dicho.