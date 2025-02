En directo | Mazón no optará a la reelección si fracasa en la recuperación

13:52

«Faltó información y coordinación»

Mazón pide el apoyo del resto de grupos a la recuperación: «Preferiría no hacerlo solamente con el respaldo de mi partido». «Faltó información y coordinación. Es verdad. No se puede negar. Y esa falta de información y coordinación llevó a una respuesta que todos necesitábamos que fuera más rápida», recalca. El presidente valenciano insiste en que los protocolos fallaron, no funcionaron y anuncia que se van a revisar.