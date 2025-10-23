HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. EFE

La compra de armas a Estados Unidos eleva las críticas a Sánchez por plegarse ante Trump y la OTAN

Podemos advierte de que la adquisicíón del material bélico se pagará con fondos destinados a sevicios sociales

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:47

Comenta

La decisión de Pedro Sánchez de sumarse a la iniciativa de la OTAN para comprar armamento a Estados Unidos y entregárselo a Ucrania ha ensanchado ... aún más la grieta que existe entre el PSOE y sus socios parlamentarios en todo lo que respecta a la Alianza Atlántica y buena parte de la posición de España frente a la invasión rusa del país vecino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  2. 2 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos
  6. 6 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  7. 7

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  8. 8 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  9. 9

    La Asamblea vota la reforma que acercaría las elecciones anticipadas
  10. 10 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La compra de armas a Estados Unidos eleva las críticas a Sánchez por plegarse ante Trump y la OTAN

La compra de armas a Estados Unidos eleva las críticas a Sánchez por plegarse ante Trump y la OTAN