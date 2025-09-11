El CIS de Tezanos dispara al PSOE y le da nueve puntos sobre el PP

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da nueve puntos de ventaja al PSOE respecto al PP. Según su barómetro de septiembre, el PSOE alcanzaría el ... 32,7% de estimación de voto, mientras que el PP obtendría el 23,7%; Vox, el 17,3%; Sumar, el 7,9%, y Podemos, el 4,3%.

La institución que dirige Félix Tezanos también asegura que Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado, con una puntuación media de 4,23, seguido de Yolanda Díaz, con un 4,13; Alberto Núñez Feijóo, con una nota de 3,55, y Santiago Abascal, con un 2,93.

En cuanto a la preferencia como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez es el favorito para el 39,8% de los encuestados que dan su opinión, sacando 22,5 puntos de ventaja a Santiago Abascal que lo es para el 17,3%; Alberto Núñez Feijóo, para el 15,5%; Yolanda Díaz, para el 7,8%, e Isabel Díaz Ayuso, para el 5,2%.

El CIS es la única encuesta publicada en los últimos meses que da ganador al PSOE. El consenso demoscópico muestra que el partido más votado en unas próximas elecciones sería el PP, con un porcentaje superior al 30% de los votos, con el PSOE por detrás, en el entorno del 27%.

El barómetro de septiembre, que se ha realizado con 4.122 entrevistas, ha preguntado también sobre los incendios después de los trágicos sucesos del último mes. El 41,1% cree que las competencias principales para prevenir la aparición de los fuegos deben seguir estando en manos de las comunidades autónomas, mientras que el 37,9% prefiere que sean del Gobierno central y el 8,7%, de ambos. Tres de cada cuatro españoles (el 75,1%) opinan que es necesario un gran pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a las emergencias del cambio climático.

El principal problema para los españoles es la vivienda (30,4%), por delante de la inmigración (20,7%) y la calidad del empleo (17,1%). El 65,3% de la población cree que su situación económica personal en la actualidad es muy buena o buena frente al 21,2% que afirma que es mala o muy mala, aunque al preguntar por la situación económica general de España, el 33,5% la considera muy buena o buena frente a un 55% que dice que es muy mala o mala.