HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los sindicatos convocan a los docentes extremeños a una huelga el 7 de octubre
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso. EP

El CIS de Tezanos dispara al PSOE y le da nueve puntos sobre el PP

Los socialistas lograrían el 32,7% de los votos, por delante del PP, que se quedaría en el 23,7%, con Vox en el 17,3% y Sumar, en el 7,9%, según el barómetro de septiembre

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:51

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da nueve puntos de ventaja al PSOE respecto al PP. Según su barómetro de septiembre, el PSOE alcanzaría el ... 32,7% de estimación de voto, mientras que el PP obtendría el 23,7%; Vox, el 17,3%; Sumar, el 7,9%, y Podemos, el 4,3%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  2. 2 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  3. 3 Una niña resulta herida grave en la A-5, a la altura de Almaraz
  4. 4 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  5. 5 Extremadura suma cuatro nuevas fiestas de Interés Turístico: estos son los pueblos donde se celebran
  6. 6 Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
  7. 7 La FIFA envió al Badajoz el primer requerimiento de pago en abril de 2024
  8. 8 Un copa, tres vinos, dos tapas y bombones por 10 euros y por una buena causa
  9. 9 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  10. 10

    La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El CIS de Tezanos dispara al PSOE y le da nueve puntos sobre el PP

El CIS de Tezanos dispara al PSOE y le da nueve puntos sobre el PP