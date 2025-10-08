HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ángel Víctor Torres, entre Luis Planas e Isabel Rodríguez. EFE

Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO

El responsable de Política Territorial cree que la investigación de la Guardia Civil demostrará que no ha pedido «comisiones» ni ha estado con «mujeres explotadas sexualmente»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:24

Comenta

El PP ha puesto este miércoles en su diana al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por un informe que la Unidad Central Operativa ( ... UCO) de la Guardia Civil tiene previsto publicar de forma inminente sobre sus presuntos vínculos con la 'trama Koldo' en la compra de mascarillas cuando era presidente del Gobierno de Canarias.

