HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Informe de la UCO sobre cuatro viajes vinculados a Ábalos. R. C.

«Rosa Rumana Jefe Valencia»: La UCO revela que Koldo pagó billetes para «encuentros privados» de Ábalos en Teruel

Los investigadores descubren que el exasesor y su exmujer compraron billetes y pagaron el alojamiento de personas desconocidas para «encuentros de carácter personal» con un gasto de al menos 4.975 euros

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 7 de octubre 2025, 12:52

Comenta

El Gobierno lo ha negado hasta la saciedad, incluso en sede parlamentaria. Lo ha desmentido Óscar López, entonces presidente de Paradores. También lo ha rebatido ... Pilar Alegría, ministra portavoz y entonces delegada del Gobierno en Aragón, quién aquella noche también se hospedó en el Parador de Teruel. José Luis Ábalos y Koldo García igualmente han negado de manera rotunda que la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020 en aquel establecimiento de la capital turolense se montara una fiesta con prostitutas traídas ex profeso desde Valencia, como han afirmado algunos medios y testigos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  4. 4 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  5. 5 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  6. 6 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal
  7. 7 Una hamburguesa que esconde un secreto dulce: el bocado viral que arrasa en esta pastelería de Badajoz
  8. 8 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  9. 9 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  10. 10 Los vecinos de Vara lo despiden entre aplausos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Rosa Rumana Jefe Valencia»: La UCO revela que Koldo pagó billetes para «encuentros privados» de Ábalos en Teruel

«Rosa Rumana Jefe Valencia»: La UCO revela que Koldo pagó billetes para «encuentros privados» de Ábalos en Teruel