¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Las carreras ilegales adelantan a la Policía

Las fuerzas de seguridad siguen por redes el rastro de los aficionados a la velocidad que se citan por toda España para organizar quedadas que convierten las calles en circuitos de competición

Juan Cano/ Izaskun Errazti

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:10

No se juegan el coche. Por lo general, ni siquiera apuestan. Compiten por la descarga de adrenalina o, sencillamente, por vacilar delante del grupo. En ... la versión local de 'Fast & Furious', la icónica saga protagonizada por los actores Vin Diesel y Paul Walker, que paradójicamente murió con 40 años en un accidente de tráfico con un Porsche Carrera en 2013 en California, hay menos romanticismo, pero la misma temeridad al volante.

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

