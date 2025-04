La otra cara del día grande de los alcaldes

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Sábado, 17 de junio 2023, 13:47 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

Este sábado en la inmensa mayoría de los 8.138 municipios españoles en los que el pasado 28 de mayo se celebraron elecciones municipales se constituyeron los ayuntamientos. Solo un puñado de municipios menores, además de la ciudad de Melilla, tendrán que aguardar para conocer el nombre de su nuevo alcalde o alcaldesa, a la espera que se resuelvan los recursos planteados tras el recuento. En otros 43 municipios (37 de Navarra, cuatro de Burgos, uno en Teruel y otro en Segovia) no hubo plenos este sábado porque el pasado mayo no hubo elecciones al no presentarse ningún candidato. Con este abanico tan extenso, la jornada estuvo plagada de detalles más allá de los sonoros pactos en las grandes capitales o en localidades icónicas.

Orense

La sorpresa saltó en Orense ante la imposibilidad de los tres grandes partidos de la capital (PP, PSOE y BNG) para ponerse de acuerdo para desalojar al actual alcalde Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), el más votado el 28-M, pero que está investigado por la Fiscalía por cuatro posibles delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias tras la publicación de unos audios en los que supuestamente se jactaba de pagos en B. Al final, un acuerdo con el PP dejó la alcaldía en manos de Pérez Jácome a cambio de que los populares conservaran la Diputación de Ourense en la época post-Baltar. Y es que José Manuel Baltar anunció el miércoles su renuncia a seguir presidiendo este órgano, al frente de la cual estaba desde 2012, después de conocerse que había sido multado por conducir a 215 kilómetros por hora.

Leganés

En Leganés, la quinta ciudad de la Comunidad de Madrid, todavía el PSOE guardaba una remota posibilidad de no perder su último bastión del que fue el gran cinturón rojo que rodeaba la capital de España. Pero no fue así. El candidato popular, Miguel Ángel Recuenco, gobernará en minoría. Fue la lista más votada y tenía el apoyo de Vox. Aun así, la llave de la gobernabilidad del municipio dependía de la ULEG, un pequeño partido de solo tres concejales. Al final, la ULEG se votó a sí mismo e hizo que el PP volviera a gobernar este municipio que había perdido en 2015.

Valencia

La candidata del PP a la Alcaldía de Valencia María José Catalá tomó posesión del cargo todavía convaleciente, tan solo doce días después de dar a luz a luz a un niño, su segundo hijo. La fase final de la campaña del 28-M coincidió con los últimos días de gestación. La primera decisión de Catalá al frente del consistorio fue polémica y se produjo solo minutos después de tomar el bastón de mando: ordenó retirar la bandera del arcoíris de la fachada del ayuntamiento.

Don Benito

En un tensísimo pleno, el Partido Popular optó al final por acabar con el Gobierno socialista y darle la alcaldía a Siempre Don Benito, los partidarios de no seguir adelante con el proceso de fusión con Villanueva de la Serena y que iba alumbrar el tercer municipio de Extremadura en población. Esa fusión se aprobó por la mínima en 2022, pero queda en suspenso porque Siempre Don Benito es firme defensor de un nuevo referéndum..

Entreviñas

La socialista Leonor González Cadenas fue proclamada de madrugada alcaldesa de San Cristóbal de Entreviñas, una localidad zamorana al lado de Benavente. El motivo de tanta prisa en la investidura es que tenía unas vacaciones programadas para este sábado que le habían regalado con motivo de su jubilación y no podía cancelarlas. El resto de la corporación no tuvo problema en celebrar el pleno nocturno para evitar un importante quebranto económico y un disgusto a la primera edil.

Manresa

Algunos de los incidentes más graves de una jornada que en líneas generales se desarrollo en la más absoluta normalidad tuvieron lugar en la localidad barcelonesa de Manresa. Allí, el diputado y portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga, fue agredido a las puertas del ayuntamiento cuando acudía a la toma de posesión de sus compañeros. Las increpaciones a los miembros de Vox tuvieron como colofón la agresión a un miembro de la comitiva de Garriga, quien recibió un cabezazo de un exaltado independentista.

Alcàsser

El alcalde de la localidad valenciana de Alcàsser, el popular Alberto Primo, fue investido a las 8 de la mañana en el pleno más madrugador de la comunidad para que así diera tiempo a fin de que un concejal del PP pudiera acudir a su propia boda, cuya fecha había sido fijada hace dos años y no podía ser pospuesta.

Ripoll

La localidad gerundense de Ripoll, con una gran cantidad de población de origen extranjero, estará gobernada por un extraño partido de orientación xenófoba, la Aliança Catalana. Se trata de una formación de extrema derecha pero que es también fuertemente independentista. Su candidata, Sílvia Orriols, que ganó las elecciones del 28-M tomó este domingo el bastón de mando después de que fracasaran las conversaciones entre los demás partidos. ERC, PSC y la CUP sí que habían alcanzado un pacto un investir a la candidata republicana, pero la negativa de Junts, segundo partido más votado, a unirse a esta entente entregó la alcaldía a Aliança.

Gestalgar

El empate a 207 votos entre el PP y PSOE en las elecciones del 28-M en la localidad valenciana de Gestalgar se resolvió este sábado a los dados. El alcalde en funciones y candidato socialista, Raúl Pardos, sacó un casi imbatible 11, frente al 9 del representante del PP. Y la alcaldía se la llevó el PSOE.

La Roda

El socialista Juan Ramón Amores, diagnosticado de ELA hace 8 años, repitió mandato este sábado como alcalde de la localidad albaceteña de la Rota. La enfermedad no aleja del consistorio a este maestro especialista en Educación Física, sobre todo después de ganar las elecciones con mayoría absoluta y conseguir 10 concejales.

Portbou

Primera vez como votante, primera vez como candidato… y alcalde, también a la primera. Gael Rodríguez, con 19 años, se convirtió este domingo en el primer edil más joven de toda España al hacerse con el Ayuntamiento de Portbou, en Girona. Rodríguez encabezóla lista de Sumem per Portbou, adscrita al PSC, y logró la mayoría absoluta en esta localidad fronteriza con Francia.