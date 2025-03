Canarias insta al Gobierno a sentarse con el PP y Junts para cerrar un acuerdo sobre la ley de extranjería

Almudena Santos Viernes, 6 de septiembre 2024, 12:56 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

El tono en el discurso migratorio del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, cambió abruptamente a principios de semanas, cuando aseguró que podría recurrir a la ... Justicia para exigir al Gobierno nacional que tomase cartas en un asunto sobre el que considera que «se ha limpiado las manos». Un giro en su postura que llega dos meses después de que el Congreso no lograse aprobar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que habría permitido el traslado de los menores extranjeros no acompañados a otras comunidades y, con ello, aliviar la saturación de los centros del archipiélago. Además de Vox, que se ha mostrado a favor de devolver estos niños a sus países de origen, el PP y Junts también votaron en contra. Un rechazo del que Clavijo culpa a Pedro Sánchez por no haberse sentado «a negociar y no haber incluido sus exigencias». Por este motivo, en la sesión extraordinaria que ha celebrado el Parlamento de Canarias este viernes, 6 de agosto, el máximo dirigente del archipiélago ha instado a Moncloa a que convoque una reunión con los grupos políticos que rechazaron el cambio legislativo para llegar a un acuerdo y que, con ello, «los canarios no tengan que soportar todo el peso de la crisis migratoria».

Clavijo ha criticado también haber «llevado las riendas» sobre esta cuestión desde el principio, por lo que ha demandado al Ejecutivo nacional que sea quien tome la iniciativa para dar solución a este problema. Y es que, según ha expuesto en la cámara canaria, cuando llegó al Gobierno, en las elecciones de finales de mayo de 2023, el archipiélago tenía a su cargo a cerca de 2.100 menores extranjeros no acompañados. Una cifra, que tal y como ha detallado, se ha multiplicado drásticamente hasta llegar a las 6.000. Ha criticado que Moncloa hiciese «oídos sordos» de las advertencias de que los problemas políticos en Senegal conllevarían un importante incremento de las llegadas en pateras al archipiélago. «En aquel momento, se nos dijo que la situación estaba controlada y que no se esperaba un repunte», una situación lejos de la realidad, puesto que el número de arribadas superó notablemente a las que había registradas los años anteriores. Pero el presidente de Canarias no solo ha instado al PSOE a que se siente a negociar y ceda ante las proposiciones hechas por PP y Junts, sino que también ha pedido a las instituciones europeas que actúan para «aliviar la presión que está soportando el pubelo canario». «Si pudieron dar recursos a Italia cuando se produjo la saturación de Lampedusa, deberían hacerlo también con Canarias, que está soportando la mayor parte del peso migratorio de España», ha indicado el presidente del archipiélago. Ha asegurado que es necesario «consenso» a todos los niveles para «garantizar, no solo los derechos de los menores no acompañados, sino también de todas las personas que trabajan sobre el terreno ayudando a los niños que huyen de sus países». «Es un drama humanitario al que, con voluntad política, podemos encontrar solución», ha comentado. «No podemos normalizar una situación extraordinaria», ha añadido.

