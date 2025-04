Canarias se abre a la opción italiana de instalar centros para migrantes en terceros países

R. C. Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 16 de octubre 2024, 01:20 | Actualizado 02:25h. Comenta Compartir

Nuevo choque de opiniones entre el Gobierno canario y el Ejecutivo central a cuenta de la inmigración tras las más de 30.000 personas que en situación irregular han alcanzado las costas insulares en lo que va de año, la mayoría mediante cayucos que partieron desde el noroeste del continente africano. Esta vez el detonante de las discrepancias entre las dos Administraciones llegó a cuenta de las posibles soluciones, pues los responsables autonómicos se han abierto a la posibilidad de que se pudieran abrir centros para migrantes en terceros países, un modelo que ya ha empezado a aplicar el Gobierno italiano de Giorgia Meloni y que incluso se está planteando la Comisión Europea a través de un nuevo diálogo con los Veintisiete.

El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, declaró este martes que podría explorarse esa posibilidad, aprovechando además que lo permite la ley de extranjería en el caso de los menores no acompañados, un hecho que no ha negado el presidente Fernando Clavijo. «En el Gobierno estamos coordinados», señaló. El número dos del Ejecutivo insular señaló en tono pesimista que no confiaba en que la UE ayude a Canarias a afrontar la crisis migratoria actual, aunque sí admitió que en las últimas semanas ha constatado la «predisposición» de la Comisión Europea y de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, para colaborar en materia de prevención, ayudas económicas, asilo político y derivación de menores.

«Seguimos insistiendo en que hay que escuchar un poco más a Europa para que esa ayuda agilice y facilite la gestión de la crisis migratoria», dijo Domínguez, quien realizó estas manifestaciones después de una reunión celebrada en Santa Cruz de Tenerife entre los presidentes de los Gobiernos de Canarias y de Baleares, Fernando Clavijo (CC) y Marga Prohens (PP), respectivamente, quienes coincidieron en reclamar al Ejecutivo central «liderazgo» y «coordinación» para afrontar dicha problemática creciente en ambos archipiélagos, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Para Clavijo, la realidad migratoria de los cuatro territorios extrapeninsulares «es una» y mientras el Gobierno central no cumple con su labor de «coordinación», dilatando incluso la celebración de la anunciada Conferencia de Presidentes donde la mayoría de los dirigentes autonómicos quiere incluir la inmigración entre los temas a tratar, informa Europa Press. «Hay que separar la política de las instituciones», criticó el responsable canario para pedir que el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar que preside Pedro Sánchez tenga verdadera altura de miras en este asunto tan delicado.

«Sobreocupación» del sistema de acogida

Por su parte, la presidenta balear advirtió de que este archipiélago también empieza a «sufrir» el problema migratorio como «frontera sur» de la Unión Europea. De hecho, este año han llegado a sus costas casi 3.500 inmigrantes, un 50% más que hace un año, y entre ellos más de 400 menores, lo que triplica la cifra de 2023. Esto, lamentó, ha generado una «sobreocupación del sistema de acogida muy preocupante» pues la red ya está al 850% de su capacidad, por lo que Prohens entiende que «toca un cambio» en la política migratoria y «no hablar solo del reparto» entre regiones.

La respuesta desde el Gobierno central a la reunión de Canarias y Baleares, sobre todo a la posibilidad apuntada desde la primera de estudiar la posible aplicación del modelo italiano de centros para migrantes en terceros países, llego solo a través de las redes sociales. Para la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, «es un despropósito. Una medida que vulneraría los derechos de la infancia», zanjó esta polémica cuestión la también dirigente de Sumar.